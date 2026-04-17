16日のメッツ戦で2勝目を挙げた

【MLB】ドジャース 8ー2 メッツ（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地のメッツ戦で6回10奪三振2安打1失点と好投し、今季2勝目を挙げた。試合後は投球を振り返るとともにまもなく1歳になる愛娘についても言及。「ただただ可愛い」など話す表情に「パパ顔神すぎる」などファンも注目している。

大谷は試合後、娘の存在が自身に与える影響について「ただただ可愛いですし、シーズン中はなかなか、今回も遠征に出れば何週間か会えないこともあったりしますし、すごく成長するスピードが早いので、近くで見たいなと思う反面、なかなか（一緒に）いられないっていうのは、ちょっともどかしさがありますけど」と家族への思いを語った。

また、画面に映る大谷のことを愛娘が認識できているか、との質問も。これには「どうなんですかね？ 半々じゃないですかね。お茶のパッケージ見て『パパ、パパ』って言う時もあるし、わかっているのかわかってないのかちょっとわかんないですけど」と柔和な笑みを浮かべていた。

娘を語る大谷の表情にファンも注目。ネット上には「もう世界のパパの仲間入りか」「マウンドで投げてる顔と全然違ってとてもいいですね」「大谷のパパ顔神すぎる！」「優しいパパの顔が素敵」「ほっこりする」「パパ谷」「癒される」といったファンのコメントが並んでいた。（Full-Count編集部）