中日戦の5回、抜ければ同点のピンチで大盛がスーパーキャッチ

■広島 5ー2 中日（15日・バンテリンドーム）

広島の大盛穂（みのる）外野手が見せた“異次元”の守備に驚愕の声が上がっている。15日、バンテリンドームで行われた中日戦。抜ければ同点という絶体絶命のピンチを救ったダイビングキャッチに、ファンからは「忍者やろ」「バケモンだろ」と賛辞の声が上がっている。

1点リードの5回だった。2死二塁で福永祐基内野手が捉えた打球は左中間へ。中堅手の頭を越えると思われたが、大盛が猛ダッシュ。背走から最後は頭から飛びついてキャッチした。抜ければ同点は確実、さらに逆転のピンチが続く場面だっただけに、チームを救うビッグプレーとなった。

この“安打強奪”を目の当たりにした打者の福永は、自らの足を叩いて叫び悔しさを露わにした。DAZNが公式X（旧ツイッター）で衝撃プレーを公開。SNS上のファンも即座に反応し「買い物行ってる間に意味わからんプレーしてる」「フル出場すれば絶対にGG賞とれるな」「カッコよすぎるわ」「エグすぎる」「あまりにも飛びすぎてる」と大興奮のコメントが並んだ。

大盛は9回2死の場面でもフェンスに激突しながら捕球するファインプレーを見せた。捕球後はグラウンドに倒れこむほどの衝撃だったが、最後まで球を離さない執念を見せた。（Full-Count編集部）