旅行に最適！「USB急速充電器 USB PD対応 35W コード巻取式」
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。Life on Productsでは新作「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W コード巻取式」を2026年4月27日（月）より販売を開始する。
■本体一体型USBコードを搭載したUSB急速充電器
GaN（窒化ガリウム）を採用し、コンパクトながらハイパワー充電が可能な急速充電器。USB Type-Cポートを1つとUSB-Aポートを1つ、USB Type-Cコードを1つの計3つを搭載。小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）とQuick Charge（クイックチャージ）に対応しており、ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに対し高速充電が可能だ。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は35W
＜製品情報＞
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W コード巻取式」LCAEA020
価格：4,950円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea020/
■最大出力35Wまで対応
Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できる急速充電器。
■最大3台の同時充電が可能
USB Type-Cポートを2つとUSB-Aポートを1つ搭載。最大3台のデバイスを同時に充電することが可能だ。
■GaN（窒化ガリウム）で軽量・コンパクト
GaN（窒化ガリウム）を採用した小型で軽量な高出力充電器。
■スイングプラグを採用
折りたたみ式のスイングプラグを採用し、持ち運び時にプラグや他の荷物を傷つけにくくする。
■USB Power Deliveryで高速充電
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載。USB Power Delivery対応のノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できる。
■PPS（Programmable Power Supply）にも対応
USB Power Deliveryのオプション規格であるPPSにも対応。対応するデバイスに対して最適な条件で電気を供給することができる。
■Quick Chargeで高速充電
Quick Charge（クイックチャージ）に対応しているため、PPS同様対応するデバイスに対して高速充電することが可能だ。
■様々なデバイスへの充電に
ノートパソコンやスマートフォンはもちろん、タブレットやBluetoothイヤホンなど、家庭にある様々なデバイスの充電が可能だ。
■PSEマーク
電気用品安全法「特定電気用品」に該当する技術基準に適合した製造に加え、独自の品質基準で自社検査を実施し、品質を徹底管理している。
■本体一体型のUSBコードを搭載
最長約75cmのUSBコードを搭載し、USBコードを持ち歩くことなくデバイスを充電することが可能だ。必要な長さで固定でき、使用時も邪魔にならない。
■商品仕様
■「USB急速充電器 USB PD対応 35W コード巻取式」
■ITライフハック
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GaN（窒化ガリウム）を採用し、コンパクトながらハイパワー充電が可能な急速充電器。USB Type-Cポートを1つとUSB-Aポートを1つ、USB Type-Cコードを1つの計3つを搭載。小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）とQuick Charge（クイックチャージ）に対応しており、ノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに対し高速充電が可能だ。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は35W
＜製品情報＞
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W コード巻取式」LCAEA020
価格：4,950円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea020/
■最大出力35Wまで対応
Macbook Airなど対応するノートパソコン・スマートフォン・タブレットを充電できる急速充電器。
■最大3台の同時充電が可能
USB Type-Cポートを2つとUSB-Aポートを1つ搭載。最大3台のデバイスを同時に充電することが可能だ。
■GaN（窒化ガリウム）で軽量・コンパクト
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■スイングプラグを採用
折りたたみ式のスイングプラグを採用し、持ち運び時にプラグや他の荷物を傷つけにくくする。
■USB Power Deliveryで高速充電
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを搭載。USB Power Delivery対応のノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できる。
■PPS（Programmable Power Supply）にも対応
USB Power Deliveryのオプション規格であるPPSにも対応。対応するデバイスに対して最適な条件で電気を供給することができる。
■Quick Chargeで高速充電
Quick Charge（クイックチャージ）に対応しているため、PPS同様対応するデバイスに対して高速充電することが可能だ。
■様々なデバイスへの充電に
ノートパソコンやスマートフォンはもちろん、タブレットやBluetoothイヤホンなど、家庭にある様々なデバイスの充電が可能だ。
■PSEマーク
電気用品安全法「特定電気用品」に該当する技術基準に適合した製造に加え、独自の品質基準で自社検査を実施し、品質を徹底管理している。
■本体一体型のUSBコードを搭載
最長約75cmのUSBコードを搭載し、USBコードを持ち歩くことなくデバイスを充電することが可能だ。必要な長さで固定でき、使用時も邪魔にならない。
■商品仕様
■「USB急速充電器 USB PD対応 35W コード巻取式」
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