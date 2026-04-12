Evernorth 最高執行責任者が語る金融の次の当たり前 / FX専門AIアドバイザー搭載アプリ「FX AI ラボ」配信開始【まとめ記事】
「お金は、なぜ“銀行の営業時間内”でしか動かないのか？」。この当たり前に見える制約が、いま“技術と資本”によって大きく書き換えられようとしている。2026年4月7日（火）、東京・白金台の八芳園で暗号資産XRPの普及とエコシステム拡大をテーマにした国内初の公式Web3カンファレンス「XRP TOKYO 2026」が開催された。そこで語られていたのは、金融の仕組みそのものの変化だった。
株式会社Blackstarは、AI技術を活用したFX情報・分析アプリ「FX AI ラボ」を、2026年4月5日よりApp Store（iOS）にて配信開始した。「AIがFXの売買タイミングを教えてくれる時代が来た」--そう言い切っても過言ではない機能を、無料から使えるアプリとして提供する。
■HIKAKINさんのコメントあり！セブン‐イレブンの楽しい麦茶「ONICHA」
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、日本を代表するYouTuber・HIKAKIN（ヒカキン）さんが自ら手がけた新ブランド「ONICHA」のペットボトル麦茶を、全国のセブン‐イレブン店舗で2026年4月21日（火）より順次発売する。
■お金は“勝手に動く”時代へ──Evernorth 最高執行責任者が語る金融の次の当たり前
「お金は、なぜ“銀行の営業時間内”でしか動かないのか？」。この当たり前に見える制約が、いま“技術と資本”によって大きく書き換えられようとしている。2026年4月7日（火）、東京・白金台の八芳園で暗号資産XRPの普及とエコシステム拡大をテーマにした国内初の公式Web3カンファレンス「XRP TOKYO 2026」が開催された。そこで語られていたのは、金融の仕組みそのものの変化だった。
■Rokid、日本市場で開発者エコシステム構築を本格化！AIサミット「AGI HORIZON: Tokyo 2026」に参画
Rokid日本総代理店として日本市場展開を担当するフューチャーモデル株式会社は、2026年4月8日（水）に東京都内で開催されたAIサミット「AGI HORIZON: Tokyo 2026」および、同日夜に実施された開発者向けWorkshopに参画した。本取り組みでは、昼のサミットと夜のWorkshopを連動させることで、「知る」から「使う・創る」までを一貫してつなぐ導線を構築し、業界・ユーザー双方から高い関心と具体的な反響を得る結果となった。
■東海エリア初出店！「ウルフギャング・ステーキハウス 名古屋店」グランドオープンへ
ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）は、東海エリア初となる新規店舗「名古屋店」を2026年9月にオープンする。名古屋店においても、他既存店舗同様、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少なアメリカ牛による“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキをはじめ、本格的なシーフードメニューや世界各国から集めた1000本以上のワインをバラエティ豊かに用意、格調高くエレガントな空間で楽しめる。
■為替の未来を、AIに聞く時代へ！FX専門AIアドバイザー搭載アプリ「FX AI ラボ」配信開始
株式会社Blackstarは、AI技術を活用したFX情報・分析アプリ「FX AI ラボ」を、2026年4月5日よりApp Store（iOS）にて配信開始した。「AIがFXの売買タイミングを教えてくれる時代が来た」--そう言い切っても過言ではない機能を、無料から使えるアプリとして提供する。
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・シード資金約75億円を調達、約3,000億円超のインフラ構築資本を確保！AI企業「ai&」が始動
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■Rokid、日本市場で開発者エコシステム構築を本格化！AIサミット「AGI HORIZON: Tokyo 2026」に参画
Rokid日本総代理店として日本市場展開を担当するフューチャーモデル株式会社は、2026年4月8日（水）に東京都内で開催されたAIサミット「AGI HORIZON: Tokyo 2026」および、同日夜に実施された開発者向けWorkshopに参画した。本取り組みでは、昼のサミットと夜のWorkshopを連動させることで、「知る」から「使う・創る」までを一貫してつなぐ導線を構築し、業界・ユーザー双方から高い関心と具体的な反響を得る結果となった。
■東海エリア初出店！「ウルフギャング・ステーキハウス 名古屋店」グランドオープンへ
ニューヨーク発祥のステーキハウス「ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー」（以下「ウルフギャング・ステーキハウス」）は、東海エリア初となる新規店舗「名古屋店」を2026年9月にオープンする。名古屋店においても、他既存店舗同様、米国農務省が最上級品質“プライムグレード“に格付けした希少なアメリカ牛による“品質、熟成、焼き”にこだわった極上ステーキをはじめ、本格的なシーフードメニューや世界各国から集めた1000本以上のワインをバラエティ豊かに用意、格調高くエレガントな空間で楽しめる。
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