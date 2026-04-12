「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」期間限定オープン / かつや「肉あんかけロースカツ丼」【まとめ記事】
サンエックス株式会社は、アニメ「リラックマ」の放送開始を記念し、アニメ「リラックマ」のテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、株式会社CLホールディングスの子会社である株式会社エルティーアールにより開催される。2026年4月23日（木）より東京にて、5月28日（木）より大阪にて、5月29日（金）より愛知にて、期間限定でオープンする。
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「肉あんかけロースカツ定食」「肉あんかけロースカツ丼」を2026年4月10日(金)より期間限定で販売を開始する。
■ワンタッチで取り付けできる！クリップ式のマイクスタンド2種
サンワサプライ株式会社は、マイクをワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」「MM-SPST3N2（床置きタイプ）」を発売した。スタンドの高さの上下可動はもちろん、クリップ式のマイクホルダーは様々なサイズに対応する。ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクホルダーが付属している。最大直径3.5cmまでの様々なマイクに対応しており、角度も調整できる。ネジ径が合う、他のマイクホルダーやスタンドと交換できる。マイクのケーブルをアームやスタンドに沿わせてきれいに配線できる。
■アニメ「リラックマ」放送記念！「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」期間限定オープン
サンエックス株式会社は、アニメ「リラックマ」の放送開始を記念し、アニメ「リラックマ」のテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、株式会社CLホールディングスの子会社である株式会社エルティーアールにより開催される。2026年4月23日（木）より東京にて、5月28日（木）より大阪にて、5月29日（金）より愛知にて、期間限定でオープンする。
■屋上展望台のカフェ＆バーが今年も登場！おりづるタワー「ROOF TOP CAFE & BAR 2026」
おりづるタワーは、今年も期間限定でROOF TOP CAFE & BARを営業する。2026年のテーマは【warm breeze & gentle time〜穏やかな時と風を感じる場所〜】。屋上展望台を吹き抜ける風とともに、夕暮れの時間がゆっくりと深まる。2026年4月20日（月）のオープンより、サンセットの時間に合わせて幕を開け、夕暮れから煌めく夜景へと移り変わるこの場所だけの景色をお届けする。
■「sio」オーナーシェフ 鳥羽周作氏×現代美術作家 加賀美健氏！調味塩「この塩おいしーお」誕生
株式会社ダイヤモンド商会は、鳥羽周作氏と加賀美健氏のコラボレーションによる新ジャンル調味塩「この塩おいしーお」を2026年4月15日より発売する。
■カツ、肉にうまる！かつや「肉あんかけロースカツ丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「肉あんかけロースカツ定食」「肉あんかけロースカツ丼」を2026年4月10日(金)より期間限定で販売を開始する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「肉あんかけロースカツ定食」「肉あんかけロースカツ丼」を2026年4月10日(金)より期間限定で販売を開始する。
サンワサプライ株式会社は、マイクをワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」「MM-SPST3N2（床置きタイプ）」を発売した。スタンドの高さの上下可動はもちろん、クリップ式のマイクホルダーは様々なサイズに対応する。ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクホルダーが付属している。最大直径3.5cmまでの様々なマイクに対応しており、角度も調整できる。ネジ径が合う、他のマイクホルダーやスタンドと交換できる。マイクのケーブルをアームやスタンドに沿わせてきれいに配線できる。
■アニメ「リラックマ」放送記念！「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」期間限定オープン
サンエックス株式会社は、アニメ「リラックマ」の放送開始を記念し、アニメ「リラックマ」のテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、株式会社CLホールディングスの子会社である株式会社エルティーアールにより開催される。2026年4月23日（木）より東京にて、5月28日（木）より大阪にて、5月29日（金）より愛知にて、期間限定でオープンする。
■屋上展望台のカフェ＆バーが今年も登場！おりづるタワー「ROOF TOP CAFE & BAR 2026」
おりづるタワーは、今年も期間限定でROOF TOP CAFE & BARを営業する。2026年のテーマは【warm breeze & gentle time〜穏やかな時と風を感じる場所〜】。屋上展望台を吹き抜ける風とともに、夕暮れの時間がゆっくりと深まる。2026年4月20日（月）のオープンより、サンセットの時間に合わせて幕を開け、夕暮れから煌めく夜景へと移り変わるこの場所だけの景色をお届けする。
■「sio」オーナーシェフ 鳥羽周作氏×現代美術作家 加賀美健氏！調味塩「この塩おいしーお」誕生
株式会社ダイヤモンド商会は、鳥羽周作氏と加賀美健氏のコラボレーションによる新ジャンル調味塩「この塩おいしーお」を2026年4月15日より発売する。
■カツ、肉にうまる！かつや「肉あんかけロースカツ丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「肉あんかけロースカツ定食」「肉あんかけロースカツ丼」を2026年4月10日(金)より期間限定で販売を開始する。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）