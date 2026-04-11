¡Ö¤¤¤Þ²ò»¶¤·¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¡×¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê²ò»¶¤«¤é25Ç¯¡Ä¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼TAKUYA¡Ê54¡Ë¤¬ºÆ·ëÀ®¤Ï¡Öº£¸å¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¥ï¥±
¡Ò¡Ö¤ªÁ°¤Î²È¡¢Êü²Ð¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¡×¤¢¤ëÆü¡¢¼Â²È¤¬¡ÈÏ¢Â³Êü²ÐËâ¡É¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¡Ä¸µ¡ØJUDY AND MARY¡ÙTAKUYA¡Ê54¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¾×·â¤Î²áµî¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡¡È¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¡É¤³¤È¡ÖJUDY AND MARY¡×¤Î²ò»¶¤«¤é¡¢»ÍÈ¾À¤µª¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ò»¶¸å¤â³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿TAKUYA¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤¬ºÇ¶á¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ì¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¡Û¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê²ò»¶¤«¤é25Ç¯¡Äº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿§µ¤¤òÉº¤ï¤»¤ëTAKUYA¤µ¤ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿YUKI¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤ä¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖÀ®¸ù¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê·ëÀ®Åö»þ¤Î»×¤¤¡¢º£¤Ç¤âË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¤¡Ö¥Ð¥ó¥ÉºÆ·ëÀ®¡×¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢TAKUYA¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
²ò»¶¤«¤é»ÍÈ¾À¤µª¤¬¤¿¤Ã¤¿ÅÁÀâ¤Î¥Ð¥ó¥É¡ÖJUDY AND MARY¡×¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿TAKUYA¤µ¤ó¡¡©»³¸µÌÐ¼ù¡¿Ê¸éº½Õ½©
¢¡¢¡¢¡
YUKI¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ï¡Ä¡Ä
¡½¡½1993Ç¯¡ØPOWER OF LOVE¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦YUKI¤µ¤ó¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Çµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
TAKUYA¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢TAKUYA¡Ë¡¡¸µ¡¹ÃËÀ¥Ð¥ó¥É¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤â¡Ö¤¨¤Ã¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ê¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¤½¤ì¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬YUKI¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥®¥é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ä¤Ä¤Ï¼«Ê¬°Ê³°¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤ëµ¤¤È¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤Ç¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥®¥é¥®¥é¤·¤Æ¤¿¡£ËÍ¤âYUKI¤â¡ÈÌî¿´¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤ÈÁÈ¤ó¤À¤é¥ä¥Ð¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÄ¾´¶¤¬Æ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê²»³Ú³èÆ°¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
TAKUYA¡¡ËÍ¤ÏºÇ¸å¤Ë¥Ð¥ó¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¼ãÁÎ¤Ç¡¢¼ÂºÝ°ìÉô¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°·¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡Ö¶Ê¤ò½ñ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¸µ¡¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¿ºî¶Ê¤ò¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×È¯É½²ñ¤Ç²È¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡ØRADIO¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤òÄ°¤«¤»¤¿¤é¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¡¢²ò»¶¤·¤¿¤éÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡×¤ÈÁ´°÷°ìÃ×
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¡¢TAKUYA¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¥»¥ó¥¹¤¬½ù¡¹¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUYA¡¡¥Ð¥ó¥É¤¬¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¤Î¤¬¡ØOver Drive¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡£CM¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ú¤ò·Ð¤Æ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËËÍ¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¿ÍÀ¸¤¬°ìÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡ÖÃ¯¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤Î½é´ü¤Ï²¸ÅÄ²÷¿Í¤µ¤ó¡Ê¥Ù¡¼¥¹Ã´Åö¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¤¬½ñ¤Î¯¤á¤¿¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¿·¶Ê¤òºî¤ë»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢ËÍ¤¬³ÐÀÃ¤·¤¿¡£Àä¹¥Ä´¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¸å´ü¤ÏËÍ¤Î³Ú¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤³ÐÀÃ¤Ç¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¥Ð¥ó¥É¼«ÂÎ¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤è¤¦¤Ç10Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ò»¶¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
TAKUYA¡¡²¸ÅÄ¤µ¤ó¤¬¼¤á¤ëÏÃ¤â¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ï¡Öº£´ü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¡¢Íèµ¨¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë²ò»¶¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÅö»þ¤Î»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤Ê¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁý¤¨¤ÆÂç½êÂÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ë¤Î¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸ÛÍÑ¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀ®¸ù¤·¤Æ¤«¤Ã¤³¤è¤¯²ò»¶¤·¤è¤¦¤Ã¤ÆÏÃ¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥×¥ê¥×¥í¹ç½É¤Î»þ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤½¤ÎÏÃ¤òËÜµ¤¤Ç¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤Æ¡Öº£¡¢²ò»¶¤·¤¿¤éÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¬Íè¤¿¤Í¡×¤È¡£
¡ÖX¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏTAKUYA¤¬ºî¤Ã¤¿Àâ¡×¤Î¿¿¼Â
¡½¡½TAKUYA¤µ¤ó¤â¡¢¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
TAKUYA¡¡¤ä¤ê»Ä¤·¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âÊ£¿ô²ó³ð¤¨¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ï16ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢BOØWY¤Î²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç´Ñ¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤µ¤ó¤ò´Ñ¤Æ¡ÖÀäÂÐ¤ËËÍ¤â¤¢¤Î¾ì½ê¤ËÎ©¤Ä¡×¤Ã¤Æ·è¿´¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤Ç¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Íè¤¿¤¼¡¢¤³¤Î·Ê¿§¡×¤È»×¤Ã¤Æ±éÁÕ¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤°¤Ë¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ÏµÕÂ¦¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Ç°ì½ï¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥³¡¼¥é¥¹²Î¤¤¤Ë²¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Â¾¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¸À¤¦¤È¡¢X JAPAN¤Î¡ØX¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¼ê¤ò¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤ÆÄ·¤Ö¡ÖX¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÏTAKUYA¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È°ìÉô¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿¿Áê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
TAKUYA¡¡ËÍ¤¬15ºÐ¤Î¤È¤¤ËX JAPAN¤ËHIDE¤µ¤ó¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ä¥¢¡¼¤«¤é´ØÀ¾ÊýÌÌ¤ÏÁ´Éô´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ºÇÁ°Îó¤ÇËÍ¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ø¥É¥Ð¥ó¤·¤Æ¤¿·³ÃÄ¤¬¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Í§¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¾åµþ¤·¤¿¸å¤Ë¤½¤Î1¿Í¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£¡ÖX¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤ä¤ê¤À¤·¤¿¤é¤á¤Ã¤Á¤ãÎ®¹Ô¤Ã¤¿¤Ç¡¼¡×¤È¡¢¼«Ëý¤²¤Ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á´ØÀ¾¤ÎºÇÁ°Îó¥°¥ë¡¼¥×¤¬ºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¿¿¼Â¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥êºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×
¡½¡½²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤«¤é25Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥êºÆ·ëÀ®¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
TAKUYA¡¡ËÍ¤ÎÃæ¤ÇJUDY AND MARY¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¶á¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¡¢¡Ö20Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¦1²óÁÈ¤ó¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤ÇºÆ·ëÀ®¤Ê¤ó¤Æ¡Ö¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ÇOBÀï¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦ÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¶áÇ¯¤Ï¡¢ºÆ·ëÀ®¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡ÖºÆ·ëÀ®¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤·èÃÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
TAKUYA¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤Ï»öÌ³½ê¤â¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤âÁ´¤Æ¥½¥Ë¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤«¸Ä¿Í¤¬Íø¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤âÂç¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»äÅª¤Ë¸¢Íø¤òÁà¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤¬ºÆ·ëÀ®¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤À¤«¤â¤Ç¤¹¤¬¡£¤â¤¦Åö»þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤Æ¤ë¤·¡¢Ã¯¤â¿§¡¹¤Ê·ÀÌó¤ÎÁ´ËÆ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¸Å¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í¤¿¤Á¤â°·¤¤¤Å¤é¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡£
¡¡²áµî¤Ë¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¤¬³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤¿»þ¤Ë¡¢YUKI°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËºÆ·ëÀ®¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£YUKI¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡£
¡½¡½YUKI¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Ï¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
TAKUYA¡¡YUKI¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Î²ò»¶¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤«¤é²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬ºî¶Ê¤È¤«¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÎ¢Êý»Å»ö¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¸¶°ø¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¡½¡½2023Ç¯¤«¤é¡¢ÂæÏÑ¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUYA¡¡Åìµþ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤¦Á´Éô¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ ¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2²óÌÜ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£1ÅÙÌÜ¤Ï¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê²ò»¶¤Î»þ¤Ë±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤Ë±Ñ¹ñ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡£
¡¡2²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è¤Ë½»¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê¸å¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂæÏÑ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤é³¹¤¬À¨¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Æ½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£»þ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¿Í¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÍÌ®¤òºî¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Åìµþ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤¬¤â¤¦¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂæÏÑ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢10Ç¯Á°¤«¤é¸ì³Ø¤ÎÊÙ¶¯¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¡Ö¤¸¤ã¤¢¤â¤¦ÂæÏÑ¤Ë½»¤â¤¦¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ÂæÏÑ¤Ë°Ü½»¤·¤¿ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¿´Â¡¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÂÎÄ´¤Î°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
TAKUYA¡¡¥Ä¥¢¡¼¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÉñÂæÂµ¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂç¤¤ÊÉÔÄ´¤È¤«¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢´ÎÂ¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¿´Â¡¤¬¸¶°ø¤À¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ë²ò»¶¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¥ï¥±
¡½¡½¼ê½Ñ¤«¤é1Ç¯°Ê¾å·Ð¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤ÏÌá¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
TAKUYA¡¡ÂÎÄ´¤Ï¤«¤Ê¤êÌá¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔÀ°Ì®¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¤º¤Ã¤È·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Ø¤Î°Ü½»¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¡¢ÆüËÜ¤ËÌá¤ëÍ½Äê¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
TAKUYA¡¡¤½¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢»Å»öÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¤ò¤â¤¦¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£Ìá¤ë¤È¤·¤Æ¤âÅìµþ°Ê³°¤Î¾ì½ê¡£
¡¡µîÇ¯¤Î3·î¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤ÊÉ÷¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ì¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ½¬ÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤â¤¦°ìÊâ¼¡¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬º£²ó¤Î°Ü½»¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½TAKUYA¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤À¸¤Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
TAKUYA¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÄ¹ºê¤Ç¤ÎÎÀÀ¸³è¤¬ËÍ¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£12ºÐ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¬³¸¹ü¤ò¹üÀÞ¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·Ð¸³¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢TAKUYA¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ç¤¹¤«¡£
TAKUYA¡¡¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢²¿½½Ç¯¡¢²¿É´Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´°àú¤Ê±éÁÕºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¤É¤³¤«¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òÄ°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬¤Ò¤½¤«¤Ë¡ÖÀ®¸ù¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤¤Ë¼¤á¤¿¤«¤é¡¢ÎÉ¤¤±ÇÁü¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÎVTR¤È¤«Î®¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë20Âå¤Î¤È¤¤ÎËÍ¤À¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤«¤â°Õ³°¤È»þÂå¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤«¤é¤¢¤Þ¤êº£¤ÏÉ½ÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ï·¤±¤¿¤È¤«¿ê¤¨¤¿¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤âº£¤Ï¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¤À¤¤¤ÖÂÎÄ´¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÇ¯1²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î²ó¿ô¤ÏÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
INFORMATION
TAKUYA ½é²Æ¤ÎLIVE 2026¡¡Debut 35th Anniversary
³«ºÅÆü¡§6/8 (mon) & 6/9 (tue)
¾ì½ê¡§KOENJI HIGH
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï²¼µURL¤Ë¤Æ¡¢4/12¡ÊÆü¡Ë10»þ¤è¤êÀèÃå°ìÈÌ¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
6/8¡§https://eplus.jp/sf/detail/4510560001-P0030001
6/9¡§https://eplus.jp/sf/detail/4510570001-P0030001
¡ÊÃÓ¼é ¤ê¤¼¤Í¡Ë