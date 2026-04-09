春爛漫、春の恵みを贅沢に！天丼はま田「春の旬彩天丼」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「天丼はま田」にて「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」の販売を開始した。
■春の旬素材をふんだんに盛り込んだ「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」
季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『春の旬彩天丼』『春の旬彩天盛り定食』を販売する。
■彩り豊かな季節を味わう「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」
春の旬素材をふんだんに盛り込んだ「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」。
香ばしく揚げた桜海老に、みずみずしく甘みのある新玉ねぎ、旨みが凝縮したホタルイカ、上品な味わいのサヨリ。さらに、空豆と白エビのかき揚げで春らしい彩りと食感をプラスしました。定番の海老や茄子も添え、満足感のある一杯に仕上げている。
ひと口ごとに広がる春の風味と、軽やかな衣の食感。
『季節を味わう、この時期だけの特別な天丼、天ぷら定食をぜひお楽しみください。』
〇春の旬彩天丼 1,480円(税込1,628円)
(桜海老と新玉ねぎのかき揚げ・ホタルイカ・サヨリ・空豆と白エビのかき揚げ・海老・茄子・海苔)
〇春の旬彩天盛り定食 1,580円(税込1,738円)
(桜海老と新玉ねぎのかき揚げ・ホタルイカ・サヨリ・空豆と白エビのかき揚げ・海老・茄子)
＜販売概要＞
販売開始：2026年4月8日(水)
販売店舗：
天丼はま田 練馬関町店
所在地 東京都練馬区関町北3-2-3
営業時間 10時30分〜23時（22時ラストオーダー）
席数 34席
駐車場 16台
電話番号 03-5927-5766
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=662
天ぷらめしはま田 さいたま西大宮店
所在地 埼玉県さいたま市西区西大宮2-1-4
営業時間 10時30分〜22時30分(21時30分ラストオーダー)
席数 34席
駐車場 32台(共用)
電話番号 048-783-2902
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=677
天丼はま田 三郷中央店
所在地 埼玉県三郷市中央5-1-7
営業時間 10時30分〜22時30分(21時30分ラストオーダー)
席数 34席
駐車場 17台
電話番号 048-951-2341
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2017
天ぷらめしはま田 川口西青木店
所在地 埼玉県川口市西青木2-1-23
営業時間 10時30分〜22時30分(21時30分ラストオーダー)
座席 26席
駐車場 15台
電話番号 048-299-3522
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2022
■天丼はま田 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
■春の旬素材をふんだんに盛り込んだ「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」
季節の移ろいに合わせたこだわりの天丼・天盛りを提供する「天丼はま田」では、春の味覚を楽しめる期間限定メニュー『春の旬彩天丼』『春の旬彩天盛り定食』を販売する。
■彩り豊かな季節を味わう「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」
春の旬素材をふんだんに盛り込んだ「春の旬彩天丼」「春の旬彩天盛り定食」。
香ばしく揚げた桜海老に、みずみずしく甘みのある新玉ねぎ、旨みが凝縮したホタルイカ、上品な味わいのサヨリ。さらに、空豆と白エビのかき揚げで春らしい彩りと食感をプラスしました。定番の海老や茄子も添え、満足感のある一杯に仕上げている。
ひと口ごとに広がる春の風味と、軽やかな衣の食感。
『季節を味わう、この時期だけの特別な天丼、天ぷら定食をぜひお楽しみください。』
〇春の旬彩天丼 1,480円(税込1,628円)
(桜海老と新玉ねぎのかき揚げ・ホタルイカ・サヨリ・空豆と白エビのかき揚げ・海老・茄子・海苔)
〇春の旬彩天盛り定食 1,580円(税込1,738円)
(桜海老と新玉ねぎのかき揚げ・ホタルイカ・サヨリ・空豆と白エビのかき揚げ・海老・茄子)
＜販売概要＞
販売開始：2026年4月8日(水)
販売店舗：
天丼はま田 練馬関町店
所在地 東京都練馬区関町北3-2-3
営業時間 10時30分〜23時（22時ラストオーダー）
席数 34席
駐車場 16台
電話番号 03-5927-5766
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=662
天ぷらめしはま田 さいたま西大宮店
所在地 埼玉県さいたま市西区西大宮2-1-4
営業時間 10時30分〜22時30分(21時30分ラストオーダー)
席数 34席
駐車場 32台(共用)
電話番号 048-783-2902
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=677
天丼はま田 三郷中央店
所在地 埼玉県三郷市中央5-1-7
営業時間 10時30分〜22時30分(21時30分ラストオーダー)
席数 34席
駐車場 17台
電話番号 048-951-2341
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2017
天ぷらめしはま田 川口西青木店
所在地 埼玉県川口市西青木2-1-23
営業時間 10時30分〜22時30分(21時30分ラストオーダー)
座席 26席
駐車場 15台
電話番号 048-299-3522
店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2022
■天丼はま田 公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）