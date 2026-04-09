Image: RuggedSear

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

春本番、むしろ夏が見えてきた昨今。BBQやキャンプが楽しくなる時期ですよね。

今回はそんなアウトドアシーズンに向け、便利な調理ギア「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」をご紹介します。

一見すると大きめのメスティンですが、2品同時調理できるなどとっても多機能なのがポイント。さらに今ならおトクな先行割引価格になっていたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

【メスティンの進化版】炊く・蒸す・焼くが同時にできる600gALL-IN-ONE 11,970円 【早割 10%OFF】 詳細をチェック

小さいボディに機能がぎっしり

Image: RuggedSear

「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」は名前のとおり1台で多くの機能が揃うマルチなアウトドアギア。鍋をメインにグリルプレートや蒸し皿、湯切り蓋兼用のまな板まで揃っています。

Image: RuggedSear

全てのパーツをコンパクトにスタッキング収納ができるのもポイント。重量も約600gと比較的軽量のため、荷物を減らしたいソロキャンにもぴったり。単に調理器具として使うだけでなく、2層構造のお弁当箱としても使えますよ。

内部にはまだ余裕があるため、ガスバーナーやカトラリーを入れて持ち運ぶのも可能だそう。

1調理で2品作れる

Image: RuggedSear

深さのある本体では煮込み系料理を作りつつ、蒸し皿やグリルプレートを装着すれば同時調理も可能。

Image: RuggedSear

おかずと主食が一度にできあがるのはかなり効率的かも。

Image: RuggedSear

もちろんグリルプレートは単体でも利用OK。コンロが複数あれば一度に3品作ることだって可能。ノンスティックコーティングにより焦げ付かないため、ステーキもおいしそうに仕上がっていますよ。

Image: RuggedSear

まな板プレートは水切りやすりおろし機としても活躍。麺や茹で野菜の湯切りも簡単にできるので、いろんなキャンプ飯に挑戦できるでしょう。

こだわりポイントも多数

Image: RuggedSear

素材はハードアノダイズド加工したアルミ合金を採用し、高い熱伝導性を実現。焦げつきを抑えて安定した調理が楽しめるのだとか。

Image: RuggedSear

ブラックとグレーのデザインは無骨でアウトドアギアらしいスタイル。少人数派でも大人数派でもひとつあると便利なアイテムなので、おトクな先行セール中にぜひチェックしてみてください。

【メスティンの進化版】炊く・蒸す・焼くが同時にできる600gALL-IN-ONE 11,970円 【早割 10%OFF】 詳細をチェック

＞＞【メスティンの進化版】炊く・蒸す・焼くが同時にできる600gALL-IN-ONEクッカーRuggedsear

Source: machi-ya