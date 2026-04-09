キャンプの調理道具、何個も持っていく？ 多機能クッカーなら荷物もグッと減らせるよ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
春本番、むしろ夏が見えてきた昨今。BBQやキャンプが楽しくなる時期ですよね。
今回はそんなアウトドアシーズンに向け、便利な調理ギア「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」をご紹介します。
一見すると大きめのメスティンですが、2品同時調理できるなどとっても多機能なのがポイント。さらに今ならおトクな先行割引価格になっていたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。
小さいボディに機能がぎっしり
「Ruggedsear ALL-IN-ONEクッカー」は名前のとおり1台で多くの機能が揃うマルチなアウトドアギア。鍋をメインにグリルプレートや蒸し皿、湯切り蓋兼用のまな板まで揃っています。
全てのパーツをコンパクトにスタッキング収納ができるのもポイント。重量も約600gと比較的軽量のため、荷物を減らしたいソロキャンにもぴったり。単に調理器具として使うだけでなく、2層構造のお弁当箱としても使えますよ。
内部にはまだ余裕があるため、ガスバーナーやカトラリーを入れて持ち運ぶのも可能だそう。
1調理で2品作れる
深さのある本体では煮込み系料理を作りつつ、蒸し皿やグリルプレートを装着すれば同時調理も可能。
おかずと主食が一度にできあがるのはかなり効率的かも。
もちろんグリルプレートは単体でも利用OK。コンロが複数あれば一度に3品作ることだって可能。ノンスティックコーティングにより焦げ付かないため、ステーキもおいしそうに仕上がっていますよ。
まな板プレートは水切りやすりおろし機としても活躍。麺や茹で野菜の湯切りも簡単にできるので、いろんなキャンプ飯に挑戦できるでしょう。
こだわりポイントも多数
素材はハードアノダイズド加工したアルミ合金を採用し、高い熱伝導性を実現。焦げつきを抑えて安定した調理が楽しめるのだとか。
ブラックとグレーのデザインは無骨でアウトドアギアらしいスタイル。少人数派でも大人数派でもひとつあると便利なアイテムなので、おトクな先行セール中にぜひチェックしてみてください。
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Source: machi-ya