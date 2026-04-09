ラーメンYouTuber SUSURUがアンバサダーのダブル機能性サプリ！通販の虎、「さらば糖脂塩」特別価格にて掲載
株式会社LADDERは、令和の虎の派生番組である「通販の虎」に、肥満気味な人の体脂肪・体重、ウエスト周囲経の減少をサポートする「さらば糖脂塩」を持ち込み、プレゼンをおこなった。
■YouTube番組「通販の虎」で紹介
「通販の虎」は、人気YouTubeチャンネル「令和の虎」から派生した通販特化型番組で、出演者が商品やビジネスモデルを審査しながら販売戦略を議論するコンテンツ。
番組販売サイト：https://tsuhan-tora.com/
さらば糖脂塩は番組内では、ダイエットにおいてさまざまな課題がある中で、SUSURUさんのファンから得た人生の課題をもとに開発をした ブランド。発売して約1年、今回その機能が厚生労働省に認められて「機能性表示食品」としてリニューアルした。
志願者は、今までにない「糖脂塩カット 美容成分」を試してもらいたいとの想いから志願したことを明かした。
■さらば糖脂塩とは？
現代の食生活において、避けて通れない「糖・脂・塩」。気をつけているつもりでも、外食や間食、忙しい日々の中で、気づかないうちに蓄積していく。
そんな日常に寄り添い、無理なく継続できるという発想から生まれたのが、YouTube登録者数195万人以上を誇るラーメンYouTuber SUSURU監修の、ダブル機能性表示食品「さらば糖脂塩」だ。
すでに蓄積した脂肪のケアに加え、これから摂取する「糖質・脂質・塩分」にもアプローチしながら、ビタミン・ミネラルも補える設計となっている。
食事制限や極端な我慢に頼るのではなく、無理なく続けられるインナーケアとして、日々の習慣に取り入れやすいアイテムだ。
■どんな成分が入っているのか？
〇2つの機能性関与成分をW配合！
1. 難消化性デキストリン
難消化性デキストリンには、食事由来の脂肪や糖の吸収を抑える機能や、食後の血糖値や血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されている。
2. チャカサポニン
チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されている。
また肥満気味な方の体脂肪、お腹の脂肪（内臓脂肪、皮下脂肪）、ウエスト周囲径、体重の減少をサポートすることで、高めのBMIを改善させる機能が報告されている。
難消化性デキストリンとチャカサポニンの機能性関与成分として機能性表示食品の処方は日本で唯一、初めてとなる。
■通販の虎限定オファー
商品名：さらば糖脂塩
定価 5,500円（税込 5,940円）→通販の虎限定で 2,980円 (税込 3,218円)
届出番号：K427
内容量：1包(7g)×30包
気になる放映動画はこちらからチェック：https://youtu.be/dLgon5veHak
■さらば糖脂塩
■ITライフハック
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番組販売サイト：https://tsuhan-tora.com/
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■さらば糖脂塩とは？
現代の食生活において、避けて通れない「糖・脂・塩」。気をつけているつもりでも、外食や間食、忙しい日々の中で、気づかないうちに蓄積していく。
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すでに蓄積した脂肪のケアに加え、これから摂取する「糖質・脂質・塩分」にもアプローチしながら、ビタミン・ミネラルも補える設計となっている。
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2. チャカサポニン
チャカサポニンには、食事に含まれる脂肪の吸収を抑えて、食後の血中中性脂肪の上昇を抑える機能があることが報告されている。
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内容量：1包(7g)×30包
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