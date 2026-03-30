松本憲明さん推奨…肩甲骨周りの可動性を高める「壁の前でスクワットY字」

投球動作において重要な「胸の張り」。体全体を使ったフォームになり球速も上がるが、胸を意識するあまり“NG動作”を引き起こすことも多いという。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんは肩甲骨の重要性を強調。可動性を高めるドリル「壁の前でスクワットY字」を推奨している。

やり方はまず、壁に向かって立つ。胸とつま先を壁に付けた状態で、45度くらいの角度で両手を上げる。首をすくめないように注意し、胸とつま先を壁につけたままスクワットの要領で腰を落とす。

可能な限り腰を落としたら動きを止め、両手を約2秒間後方に引いて戻す動作を繰り返す。うつ伏せになって同じ動作をするよりも「桁違いに肩甲骨に力が入ってきます。この動きが特に大事になってきます」と説明する。

最初は手をうまく後方に引けないかもしれない。その場合はスクワットを浅くすることで難易度が下がる。このドリルで鍛えられるのは、背中の中央から肩甲骨の下部にかけて広がる「僧帽筋下部」。この部分が弱いと胸を張る動きができない。

「肩甲骨を後ろに倒すことで胸を張れます」と松本さん。胸を張れなければステップした際に肘が抜け、手投げになるリスクも生まれる。また、胸を意識するあまり腰に負担がかかり怪我を招く危険性も高まるという。

このドリルは20回3セットを目安に行いたい。肩甲骨周りの可動性が高まることで自然と胸の張りが生まれ、球速が上がっていくはずだ。（First-Pitch編集部）