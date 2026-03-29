MEDIHEALの集中ケア新作♡セラム×トナーパッドで理想のうるツヤ肌へ

韓国発の人気ダーマコスメブランドMEDIHEALから、毎日のスキンケアを格上げする新アイテムが登場♡集中ケアを叶える「スクエアセラム」と、手軽に試せる「トナーパッドパウチ」が新たにラインナップ。肌悩みに合わせて選べるシンプル設計で、忙しい日々でも取り入れやすいのが魅力です。セラムとパッドを組み合わせた新習慣で、理想のうるおい肌を目指してみませんか♪

肌悩みに寄り添うセラム4種

「スクエアセラム」は全4種、内容量40ml・各2,420円（税込）。

・マデカッソシドブレミッシュリペアセラム：乾燥によるくすみをケアし、透明感のある肌へ。

・PDRNリフティングセラム：ハリ不足や毛穴目立ちにアプローチし、ツヤのある印象肌へ。

・ティーツリーカーミングハイドラセラム：油水分バランスを整え、すこやかな肌へ導く。

・コラーゲンファーミングボリュームセラム：弾力不足にうるおいを与え、もちっとした肌へ。

それぞれの肌悩みに合わせた集中ケアができるのがポイントです。

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手軽に使えるトナーパッド

人気のトナーパッドから、持ち運びにも便利な14枚入りパウチ（全4種）が登場。内容量14枚（28ml※種類により異なる）・各440円（税込）。

・マデカッソシドブレミッシュパッド：ゆらぎがちな肌をやさしくケア。

・PDRNリフティングパッド：乾燥による毛穴目立ちにアプローチ。

・ティーツリートラブルカーミングパッド：肌トラブルを繰り返しやすい方に。

・コラーゲンファーミングパッド：ハリ不足の肌にうるおいをプラス。

毎日のスキンケアの仕上げにぴったりのアイテムです。

セラム×パッドのW集中ケア

セラムで肌コンディションを整えた後に、トナーパッドで仕上げることで、よりうるおいをキープ。角質層まで浸透する設計により、乾燥やハリ不足などの悩みに効率よくアプローチします。

忙しい日でも手軽に取り入れられる2ステップケアで、ワンランク上のスキンケアを叶えてくれます。

毎日のケアをもっと特別に♡

MEDIHEALの新作は、肌悩みに寄り添いながら“続けやすさ”にもこだわった優秀アイテム♡セラムとパッドの組み合わせで、自宅にいながら本格的な集中ケアが叶います。

気分や肌状態に合わせて選べるのも嬉しいポイント。毎日のスキンケア時間を、ちょっと特別なひとときに変えてみてください♪