サウンドバーや周辺機器を、壁面に設置 / デスクがスッキリ整う、スチール製モニター台【まとめ記事】
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」と「100-MRSH231BK（100cm）」を発売した。本製品は、テレビ周辺機器や小物を壁面にすっきり設置できる壁掛けシェルフ。サウンドバーの設置台としてはもちろん、外付けHDDやゲーム機、ガジェット類の収納にも対応。床置きやテレビ台の上で散らかりがちな機器類を浮かせて整理できるため、空間にゆとりが生まれ、インテリア性も高まる。テレビ周りをよりスマートに見せたい方にぴったりのアイテムだ。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター下のスペースを有効活用し、デスク周りをすっきり整理できるスチール製モニター台「100-MR21７W（幅60cm）」と「100-MR218W（幅60〜100cm）」を発売した。デスク上をすっきり整理し、作業効率を高めるモニター台。ディスプレイの下にキーボードやマウスを収納できるため、限られたデスクスペースを有効に活用できる。普段は収納、作業時にはサッと取り出せるため、作業環境が整い、快適なデスクワークを実現する。モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と視線が上がる。これにより背筋が伸びやすくなり、猫背対策にも効果的だ。長時間のパソコン作業でも姿勢を保ちやすく、身体への負担を軽減する。
■大阪・関西万博ブルガリア館前の巨大石像！「平和のモニュメント」 を茨城県桜川市に寄贈
一般社団法人日本石材産業協会は、2024年10月にブルガリアより石彫作家イヴァン・ストヤノフ氏を日本に招聘して制作した「平和のモニュメント」(高さ：2ｍ80cm／総重量：6.8ｔ)を、このたび茨城県桜川市に寄贈した。2026年3月17日（火）には、モニュメントの設置場所である茨城県桜川市・大和駅北公園にて除幕式も開催された。このモニュメントは茨城県桜川市で制作され、Expo2025大阪・関西万博会期中はブルガリア館前に設置されていた。このモニュメントは再び桜川市に戻り、今後はこの地から世界の平和を祈り続ける。
■Chromebookの認証とUSB-IF認証の両方を取得！高い信頼性と安全性を備えたAC充電器
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器「ACA-PD108BK」を発売した。USB Power Delivery規格による最大45Wまでの充電に対応し、スピーディかつ安定的に給電できる。Googleが定める「Works With Chromebook」認証を取得し、また、USB協会が定めるUSB-IF正規認証品で、安心して使える高品質なケーブルです。Chromebookを導入している教育現場に最適なAC充電器だ。Chromebookを導入している教育現場に最適な、安心・安全設計と安定した電力供給を両立したAC充電器だ。
■デスクがスッキリ整う！スチール製モニター台の新色
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター下のスペースを有効活用し、デスク周りをすっきり整理できるスチール製モニター台「100-MR21７W（幅60cm）」と「100-MR218W（幅60〜100cm）」を発売した。デスク上をすっきり整理し、作業効率を高めるモニター台。ディスプレイの下にキーボードやマウスを収納できるため、限られたデスクスペースを有効に活用できる。普段は収納、作業時にはサッと取り出せるため、作業環境が整い、快適なデスクワークを実現する。モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と視線が上がる。これにより背筋が伸びやすくなり、猫背対策にも効果的だ。長時間のパソコン作業でも姿勢を保ちやすく、身体への負担を軽減する。
■サウンドバーや周辺機器を、壁面に設置できる！壁掛けシェルフ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」と「100-MRSH231BK（100cm）」を発売した。本製品は、テレビ周辺機器や小物を壁面にすっきり設置できる壁掛けシェルフ。サウンドバーの設置台としてはもちろん、外付けHDDやゲーム機、ガジェット類の収納にも対応。床置きやテレビ台の上で散らかりがちな機器類を浮かせて整理できるため、空間にゆとりが生まれ、インテリア性も高まる。テレビ周りをよりスマートに見せたい方にぴったりのアイテムだ。
■2サイズに変身！着脱式小型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を発売した。本製品最大の魅力は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる画期的な構造だ。パーツを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」として長時間のデスクワークで活躍し、外せば持ち運びに最適な「コンパクトサイズ」に早変わりする。作業環境やシーンに合わせて、1台で最適な操作感を直感的に選ぶことができる。
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■大阪・関西万博ブルガリア館前の巨大石像！「平和のモニュメント」 を茨城県桜川市に寄贈
一般社団法人日本石材産業協会は、2024年10月にブルガリアより石彫作家イヴァン・ストヤノフ氏を日本に招聘して制作した「平和のモニュメント」(高さ：2ｍ80cm／総重量：6.8ｔ)を、このたび茨城県桜川市に寄贈した。2026年3月17日（火）には、モニュメントの設置場所である茨城県桜川市・大和駅北公園にて除幕式も開催された。このモニュメントは茨城県桜川市で制作され、Expo2025大阪・関西万博会期中はブルガリア館前に設置されていた。このモニュメントは再び桜川市に戻り、今後はこの地から世界の平和を祈り続ける。
■Chromebookの認証とUSB-IF認証の両方を取得！高い信頼性と安全性を備えたAC充電器
サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電できるUSB AC充電器「ACA-PD108BK」を発売した。USB Power Delivery規格による最大45Wまでの充電に対応し、スピーディかつ安定的に給電できる。Googleが定める「Works With Chromebook」認証を取得し、また、USB協会が定めるUSB-IF正規認証品で、安心して使える高品質なケーブルです。Chromebookを導入している教育現場に最適なAC充電器だ。Chromebookを導入している教育現場に最適な、安心・安全設計と安定した電力供給を両立したAC充電器だ。
■デスクがスッキリ整う！スチール製モニター台の新色
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、モニター下のスペースを有効活用し、デスク周りをすっきり整理できるスチール製モニター台「100-MR21７W（幅60cm）」と「100-MR218W（幅60〜100cm）」を発売した。デスク上をすっきり整理し、作業効率を高めるモニター台。ディスプレイの下にキーボードやマウスを収納できるため、限られたデスクスペースを有効に活用できる。普段は収納、作業時にはサッと取り出せるため、作業環境が整い、快適なデスクワークを実現する。モニター台を使うことでディスプレイの位置が高くなり、自然と視線が上がる。これにより背筋が伸びやすくなり、猫背対策にも効果的だ。長時間のパソコン作業でも姿勢を保ちやすく、身体への負担を軽減する。
■サウンドバーや周辺機器を、壁面に設置できる！壁掛けシェルフ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、配線をすっきり整えながら、サウンドバーや周辺機器を壁面にスマート設置できるフック付き壁掛けシェルフの「100-MRSH230BK（60cm）」と「100-MRSH231BK（100cm）」を発売した。本製品は、テレビ周辺機器や小物を壁面にすっきり設置できる壁掛けシェルフ。サウンドバーの設置台としてはもちろん、外付けHDDやゲーム機、ガジェット類の収納にも対応。床置きやテレビ台の上で散らかりがちな機器類を浮かせて整理できるため、空間にゆとりが生まれ、インテリア性も高まる。テレビ周りをよりスマートに見せたい方にぴったりのアイテムだ。
■2サイズに変身！着脱式小型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネット着脱でフルサイズとコンパクトサイズを使い分けできる「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を発売した。本製品最大の魅力は、マグネットで簡単にパーツを着脱できる画期的な構造だ。パーツを取り付ければしっかり握れる「フルサイズ」として長時間のデスクワークで活躍し、外せば持ち運びに最適な「コンパクトサイズ」に早変わりする。作業環境やシーンに合わせて、1台で最適な操作感を直感的に選ぶことができる。
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