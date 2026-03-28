Dバックスとの開幕3連戦

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でダイヤモンドバックス戦に臨んだ。地上波NHKで放送された注目の一戦。プロ野球ファンはNPBとの“違い”に羨望の声を寄せた。

今年3月にはワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が大盛り上がりを見せた。今大会からはメジャーと同じくピッチクロックが採用され、テンポのいい試合が展開された。そして今季からMLBでは、新たに「ABSチャレンジ」が導入されている。

「ABS」はAutomated Ball-Strikeの略称で、自動ストライク・ボール判定システムのことを指す。高精度カメラによりストライクゾーンに入ったかどうかを一瞬で判定し、各チームは計2回のチャレンジが与えられている。3回の大谷の打席では、ボールと判定されたものがABSチャレンジでストライクに変わる場面があった。

一方でプロ野球は27日に各地で一斉に開幕。熱戦が繰り広げられたが、改めてメジャーとの“ルールの違い”にファンは気づいたようだ。「NPBもピッチクロックと共に導入するべきかも」「ピッチクロックええな 試合のテンポ早いわ」「プロ野球もピッチクロックとABS導入して欲しい」「NPBでも取り入れて欲しい」「ピッチクロックといいメジャーが導入してるのは全部いいわ」「MLBのABS良すぎる」との声が寄せられた。（Full-Count編集部）