アクーニャが先制弾…アブレイユが逆転弾

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

ベネズエラ代表は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・日本戦で逆転勝利を飾った。大会連覇を目指した侍ジャパンを下し、イタリアとの準決勝に臨む。試合後、会見に臨んだオマー・ロペス監督は歓喜の言葉を述べた。

初回は最高の立ち上がりだった。スーパースターのアクーニャJr.がいきなり山本由伸投手から先頭打者アーチを放った。しかし直後に大谷翔平投手に同点弾を浴びたが、2回に再び勝ち越し。しかし5回、佐藤輝明内野手の適時打と森下翔太外野手に3ランを浴び、一気に3点リードを許した。

それでもベネズエラナインは諦めなかった。5回に隅田知一郎投手から2ランを放って1点差に。そして6回、連打で一、三塁の好機を作り、アブレイユが高めのフォーシームを捉えた。飛距離409フィート（約124.6メートル）の一発に、場内は騒然とした。

試合後の会見に臨んだロペス監督は、ベネズエラが日本戦に初勝利したことを聞かれると、「ベネズエラは常に強豪国だ」とニヤリ。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者らが報じた。（Full-Count編集部）