しぃさんの漫画「気まずい買い取り」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

ポストに入っていた「不要な服を買い取ります」というチラシを見て、出張買取を依頼した女性。男性のスタッフが訪問し、一点ずつチェックしていましたが…いう内容で、読者からは「怖い思いをしましたね」「訪問はリスクが高い！」「何事もなくてよかった」などの声が上がっています。

初めて利用した出張買取でヒヤリ…

しぃさんは、インスタグラムブログ「しぃのゆるぐだブログ」でエッセー漫画などを発表しています。しぃさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

しぃさん「事前にちゃんとクチコミを調べておかなかった自分への戒めとして、ネタにさせてもらいました！」

Q.このような出張買取を利用したのは初めてでしたか。

しぃさん「初めてでした。こういったサービスの存在も知らなかったです」

Q.出張買取のトラブルについて、事前に認識していましたか。

しぃさん「まったくなかったので、いい勉強になりました」

Q.買い取りはしてもらえましたか。

しぃさん「はい。チラシに書かれていた通りの、一律の値段で買い取ってくれました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

しぃさん「『何事もなくてよかった』と言ってくださったり、『結局は貴金属が目当てなケースが多い』と教えてくださったりする方もいました」