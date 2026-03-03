デスクやテーブルに設置できる！クランプ取付け対応の80型プロジェクタースクリーン
サンワサプライ株式会社は、デスクやテーブルにクランプで固定できる80型プロジェクタースクリーン「PRS-C80HD」を発売した。スタンド不要で省スペース設置が可能で、高さや角度の調整にも対応する。4K解像度対応で鮮明な映像を映し出せる。専用ケースに収納できて持ち運びにも便利だ。
■デスクにクランプで固定できる
デスクやテーブルにクランプでしっかり固定でき、スタンド不要で限られたスペースにもすっきり設置できる。クランプ部の背面はすっきりとしたフラットなデザインなので壁寄せもしやすくなっている。
■設置したまま高さ・前後の向きを調整できる
設置したまま高さや前後の向きを調整でき、投影環境や設置場所、座る位置に合わせて設定できる。高さは220mmの範囲で、角度調整は360度回転で調整が可能だ。
■80型の大画面をコンパクトに展開
映像ソフトや地上デジタル放送と同じ画面比率のため、迫力のワイド画面を投影できる。
■4K解像度に対応した高画質なスクリーン
生地表面の凹凸が少なく、縞模様(モアレ)が発生しにくいため、4K・フルハイビジョンの映像をキレイに映し出す。
■様々な場所で活用できる
オフィスや学校など、場所を選ばずに活用できる。
■コンパクトに持ち運べる収納バッグ
収納バッグ付きで、コンパクトに収納・持ち運びができ、移動先でも便利だ。スクリーンを移動や保管する際も傷や汚れから守る。
■360°回転して荷物・書類の目隠しに
360°回転するのでデスクの手前に取付けることもでき、セミナーや説明会などで荷物や書類の目隠しとしても使用できる。
■名刺ポケット付き
収納バッグには名刺ポケットがついており、所属やクラス名などを入れて識別できる。
