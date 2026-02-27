4児の母・平愛梨、料理を習った人物＆“朝食が4兄弟バラバラ”でも作り続ける理由明かす
プロサッカー選手・長友佑都（FC東京／39）の妻でタレントの平愛梨（41）が、27日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。家での料理について明かした。
【写真】“4人全員バラバラ”な子どもたちへの朝食を披露した平愛梨
現在4人の息子たちの育児に奮闘中で、SNSなどでもたびたび育児の様子や、子どもたちへの手料理などを披露している平。司会の黒柳徹子から「ご主人（長友）のお姉さまからお料理を習った？」と話題を振られ、「結婚してすぐイタリアの方へ行ったときには、もうお姉さまと専属のシェフがいてくれたので、教わりながら最初はやっていました」「優しく教えてくれて」などと当時を振り返った。
さらに、“朝食べるものが4兄弟で全員バラバラ”ということについて尋ねられると、実際の写真も公開し、「昔、上の2人まではおにぎりって感じで大丈夫だったんですけど、今はもう…朝は“ご飯の気分じゃない”とか、“パンがいい”とか言うので、（結局のところ）食べてもらえないと授業に集中してもらえないので…なるべく言われたことに従って作るようにしてます」「同じ卵でも、卵焼きがいいとか、目玉焼きがいいとか…」などと苦悩を明かした。
平は、2017年1月に長友と結婚。18年2月に長男（8）、19年8月に次男（6）、21年4月に三男（4）、23年5月に四男（2）が誕生している。
