8K対応！マグネットで簡単着脱できるHDMIアダプタを3種類
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、8K/60Hz・48Gbps対応、マグネットで“近づけるだけ”で着脱でき、配線方向も選べるHDMIアダプタ「500-HD035MD（下向き）」、「500-HD035MS（直線）」、「500-HD035MU（上向き）」を発売した。
■設置場所で選べる3タイプ。配線の自由度がアップ
本製品は、下向き・直線・上向きの3ラインナップ。壁掛けテレビで下方向に逃がしたい、機器側面から真っ直ぐ延長したい、サウンドバーから上方向へ取り回したい――など、設置状況に合わせて最適な向きを選べる。配線の無理が減ることで、見た目も整い、機器まわりの取り回しが一段と快適になる。
■マグネット着脱だから近づけるだけで着脱できる
先端のHDMI端子がマグネット式だから、ケーブルを“狙って挿す”必要がない。テレビ裏やラック内など手が入りにくい場所でも、近づけるだけで吸い付くように接続できる。頻繁に付け替える環境でも作業がスムーズになり、日常の小さなストレスを減らす。
■8K/60Hz・48Gbps対応。映像も音も妥協しない
最大8K/60Hz、4K/60Hzに対応し、48Gbpsのハイスピード帯域で高品質な映像・音声を伝送する。HDRやHDCP2.3にも対応しているので、配信サービスの保護コンテンツ表示も安心。さらにARC/eARC対応で、サウンドバー接続など音声周りの配線にも使いやすく、リビングのAV環境を底上げする。
■端子を守って長く使う。抜き差し劣化を抑制
HDMIの抜き差しを繰り返すと、機器側端子（メス）の摩耗やガタつきが気になることも。本製品なら、着脱をマグネット側で行えるため、機器側端子の負担を軽減できる。ゲーム機やFire TV Stickの付け替え、会議室の映像切替など「よく抜き差しする」現場で頼れる保護アイテムだ。
■狭いスペースでもスッと収まる。折れ曲がりも防止
上向き（500-HD035MU）・下向き（500-HD035MD）は、テレビ背面や壁掛け設置などの限られたスペースでも配線方向をコントロールできるのが強み。ケーブルを無理に曲げずに取り回せるため、端子やケーブルの折れ曲がり・負担を軽減。壁掛け金具やテレビスタンドとの干渉を避けやすく、見た目もスッキリ整う。狭所での接続作業がラクになり、設置後の安心感も高まる。
■使いやすさも安心も。LED表示＆金メッキプラグ採用
通電状況がひと目で分かるLED表示付きで、接続確認がしやすい設計だ。金メッキプラグを採用し、接触抵抗を低くして錆などによる経年変化を抑え、画質・音質劣化のリスク低減にも配慮。PC、テレビ・モニター、プロジェクター、ゲーム機など幅広い機器で活躍する。
■マグネットで“近づけるだけ”で着脱でき、配線方向も選べるHDMIアダプタ「500-HD035MD（下向き）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」
■設置場所で選べる3タイプ。配線の自由度がアップ
本製品は、下向き・直線・上向きの3ラインナップ。壁掛けテレビで下方向に逃がしたい、機器側面から真っ直ぐ延長したい、サウンドバーから上方向へ取り回したい――など、設置状況に合わせて最適な向きを選べる。配線の無理が減ることで、見た目も整い、機器まわりの取り回しが一段と快適になる。
■マグネット着脱だから近づけるだけで着脱できる
先端のHDMI端子がマグネット式だから、ケーブルを“狙って挿す”必要がない。テレビ裏やラック内など手が入りにくい場所でも、近づけるだけで吸い付くように接続できる。頻繁に付け替える環境でも作業がスムーズになり、日常の小さなストレスを減らす。
■8K/60Hz・48Gbps対応。映像も音も妥協しない
最大8K/60Hz、4K/60Hzに対応し、48Gbpsのハイスピード帯域で高品質な映像・音声を伝送する。HDRやHDCP2.3にも対応しているので、配信サービスの保護コンテンツ表示も安心。さらにARC/eARC対応で、サウンドバー接続など音声周りの配線にも使いやすく、リビングのAV環境を底上げする。
■端子を守って長く使う。抜き差し劣化を抑制
HDMIの抜き差しを繰り返すと、機器側端子（メス）の摩耗やガタつきが気になることも。本製品なら、着脱をマグネット側で行えるため、機器側端子の負担を軽減できる。ゲーム機やFire TV Stickの付け替え、会議室の映像切替など「よく抜き差しする」現場で頼れる保護アイテムだ。
■狭いスペースでもスッと収まる。折れ曲がりも防止
上向き（500-HD035MU）・下向き（500-HD035MD）は、テレビ背面や壁掛け設置などの限られたスペースでも配線方向をコントロールできるのが強み。ケーブルを無理に曲げずに取り回せるため、端子やケーブルの折れ曲がり・負担を軽減。壁掛け金具やテレビスタンドとの干渉を避けやすく、見た目もスッキリ整う。狭所での接続作業がラクになり、設置後の安心感も高まる。
■使いやすさも安心も。LED表示＆金メッキプラグ採用
通電状況がひと目で分かるLED表示付きで、接続確認がしやすい設計だ。金メッキプラグを採用し、接触抵抗を低くして錆などによる経年変化を抑え、画質・音質劣化のリスク低減にも配慮。PC、テレビ・モニター、プロジェクター、ゲーム機など幅広い機器で活躍する。
■マグネットで“近づけるだけ”で着脱でき、配線方向も選べるHDMIアダプタ「500-HD035MD（下向き）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・再春館製薬所が提案する『⾃然のちから×⾃⼰回復⼒＝「美活」』を体感！「美活カフェ 2026 at 東京ミッドタウン日比谷」プレス事前体験
・とろける季節を、召しあがれ！すき家「デミグラスチーズ牛丼」「おんたまデミグラスチーズ牛丼」
・NEO阿波踊り集団「寶船」、外交関係樹立90周年事業として国立劇場・最大級カーニバルを巡る中米6ヶ国ツアーを完走
・幅40cm！狭いデスクでも設置ができる木製モニター台
・高火力ストーブと無煙グリルの二刀流！「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」