石油ファンヒーターから出火し住宅全焼　購入した灯油にガソリン混入か…約1600人が購入の可能性　岐阜・大垣市

2月9日、岐阜・大垣市で木造2階建て住宅約160平方メートルを全焼する火事が発生した。

住民によると、ファンヒーターのスイッチを入れ、しばらくすると出火したという。

ガソリンが混入した灯油を使用し火災発生か

しかしこの火事の原因として消防が発表したのは、信じがたいものだった。

“ファンヒーターにガソリンが混入した灯油を使用した可能性”（大垣消防組合による）

ガソリンが混入したおそれがある灯油を販売していたのは、市内にあるセルフ式ガソリンスタンド、キグナス石油西濃。

1月29日から2月13日にかけて、約1600人が購入した灯油にガソリンが混入している可能性があるという。

スタンドには16日、購入した灯油を持った客が大勢詰めかけていた。

購入した人：

そりゃ不安です、こんなことね、あってはいかんことやと思いますけどね。



購入した人：

なんで？という感じだね、なんでこうなったかと思ってね。

ーーいつ購入された？

購入した人：

1月の30日ですね。火が出ちゃうと怖いので、とりあえず安心のために来ました。

スタンドには、「ファンヒーターが火を噴いた」、「灯油の臭いが変」などと苦情が相次いでいるという。

灯油ではなくガソリンが暖房器具に注入されると、どうなってしまうのか。

検証した映像を見てみると、石油ストーブは爆発音を上げ、みるみる炎に包まれてしまった。

また石油ファンヒーターの場合でも、何度も爆発音を上げ、急激に激しい炎に包まれてしまった。

そもそも、どんな場合にガソリンと灯油が混入する可能性が考えられるのか。

都内のガソリンスタンドに話を聞くと…。

田中商事西綾瀬SS・三枝直樹店長：

タンクローリーからホースを伸ばして、軽油とかガソリン（の給油口）につなげていくんですけども、ガソリンを降ろそうとして、ガソリンのところにつなごうとしたのが、間違って灯油につないでたとか、そういう可能性ですね。

また三枝店長は、タンクローリーに積んでいる燃料を勘違いしてしまうなど、人為的ミスで混入してしまう危険性があると指摘する。

別の燃料がタンクに混入してしまう事案は、2024年だけでも全国で41件も発生している（総務省消防庁）。

消防は、ガソリンが混入したおそれがある灯油は、火災につながるおそれがあるため、購入者は使用せず、ガソリンスタンドや消防署に連絡するよう呼びかけている。

（「イット!」2月17日放送より）