『とっとこハム太郎』25周年、劇場版＆OVA計8作が一挙無料放送へ 新グッズ登場！まいどくん誕生日
2月18日は、アニメ『とっとこハム太郎』ハムちゃんずのまいどくんの誕生日を記念して、新情報が発表された。
アニメ「とっとこハム太郎」は2025年7月に、2000年のテレビアニメ放送開始から25周年を迎えた。周年を記念して、シリーズの劇場版全4作品、 OVA4作品が、「ABEMA アニメチャンネル2」で一挙無料放送される。さらに公表を博したキャラ福くじの再販が決定。かわいいハムちゃんずの最新グッズも続々と登場する。
■一挙無料放送作品ラインナップ
▼劇場版
・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムランド大冒険』（01年公開）
・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムハムージャ！ 幻のプリンセス』（02年公開）
・『劇場版とっとこハム太郎 ハムハムグランプリン オーロラ谷の奇跡 〜リボンちゃん危機一髪〜』（03年公開）
・『劇場版とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハム太郎とふしぎのオニの絵本塔』（04年公開）
▼OVA
・『とっとこハム太郎 ハム太郎のおたんじょうび 〜ママをたずねて三千てちてち〜』
・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずの宝さがし大作戦 〜はむはー!! すてきな海のなつやすみ〜』
・『とっとこハム太郎 ハムちゃんずと虹の国の王子さま 〜せかいでいちばんのたからもの〜』
・『とっとこハム太郎 はむはむぱらだいちゅ！ ハムちゃんずのめざせ! ハムハム金メダル〜はしれ! はしれ! だいさくせん！〜』
■25周年イヤー！「とっとこハム太郎」グッズ最新情報
▼だきつきポシェット
種類：全1種（ハム太郎1種）
サイズ：約27センチ
展開時期：2月上旬より順次
発売場所：全国アミューズメント施設
▼「とっとこハム太郎」キャラ福くじ
価格：770円（税込）
発売時期：2月28日以降
A賞：BIGぬいぐるみ（全1種）
B賞：マルチケース （全3種）
C賞：ぬいぐるみ（全6種）
D賞：ラバーコースター（全9種）
E賞：ワッペンバッジ （全9種）
F賞：アクリルキーホルダー（全9種）
ラスト福賞：ランチトートバッグ（全1種）
▼とっとこハム太郎 ラバーマスコット2
種類：全5種（ハム太郎、リボンちゃん、こうしくん、マフラーちゃん＆ちび丸ちゃん、トラハムくん＆トラハムちゃん）
サイズ：全長約5センチ
発売時期：2月下旬ごろから順次発売予定
発売場所：一部取り扱い店舗のカプセル自販機
▼とっとこハム太郎 みてコレ！
種類：全5種（ハム太郎、リボンちゃん、こうしくん、マフラーちゃん＆ちび丸ちゃん、トラハムくん＆トラハムちゃん）
サイズ：全長約6センチ
発売時期：2月下旬ごろから順次発売予定
発売場所：一部取り扱い店舗のカプセル自販機
