ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート ペアフリープログラムで世界王者の三浦璃来、木原龍一組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から巻き返し、金メダルに輝いた。大逆転劇に、フィギュアに詳しくない人も思わずテレビにくぎ付け。木原の元パートナー女性の“正体”に驚く声もあがった。

ネットは「木原さんの元パートナーだったの今知った」「元々木原さんとペア組んでたんだ…そりゃああの大号泣は納得…解説もめちゃくちゃ良かった…」とびっくり。テレビ中継で解説を務めた元五輪代表の高橋成美さんは、木原とペアを組んで２０１４年ソチ五輪に出場した。

今回の五輪で、その事実を初めて知ったという人も。「解説の高橋成美さんは木原龍一さんの元パートナーだったのか…それは気持ちも入るし泣き崩れても仕方ないわ」「フィギュアペアのオリンピック解説、木原選手の元パートナーだった高橋成美さんがやってるのか。そりゃ思い入れが違うよね」とうなずいた。

解説者として大活躍の高橋さんについて、改めて調べる人も続出。「りくりゅうの木原さんの元ペア、高橋成美さんについて何となく調べてたら渋幕→慶応卒で７ヶ国語喋れるとかいうとんでもないエリートらしくてびっくりした」「高橋成美さん、フィギュアスケートの方というのは知っていましたが、語学が超堪能でびっくりして経歴を調べたことがあります笑 渋幕→慶應で８か国語話せるというスーパー才女で更にびっくりしました」「解説の高橋成美が木原龍一選手の元ペアということより渋谷幕張→慶應総合政策出身ということの方に驚き」と経歴にも注目が集まった。