元ＴＯＫＩＯ・城島茂が１５日、自身が代表を務める「城島ファーム」の公式サイトで、日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」（日曜・後７時）の出演を継続する意向を表明した。

城島は同サイトで、１９９５年から放送開始した「―ＤＡＳＨ！！」について、「今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました」と説明。同局の福田博之社長と面会し、番組作りについて話し合いを行ったことを明かした。

番組出演を巡っては、１３日に元ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏が降板の意向を表明。城島の今後にも注目が集まっていたが、「ＤＡＳＨ村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております」と自身の思いをつづった。

続けて、「この思いのもと、城島茂は今後も『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！』への出演を継続する決断をいたしました」と出演継続を発表。「３０年にわたり関わってこられたすべての方々への敬意と感謝を忘れず、これからも誠実に向き合ってまいります」と決意表明した。

同番組を巡っては、昨年コンプライアンス違反を理由に番組を降板した元ＴＯＫＩＯ・国分太一が、日本テレビの福田社長と面会し、謝罪したことを今月１２日に発表。日弁連に人権救済の申し立てを行っていたが、今後は新たな申し立ては行わない旨などを伝えていた。１３日には、元ＴＯＫＩＯ・松岡昌宏が自身が代表を務める会社の公式サイトに「ここで区切りをつける決断をしました」などとつづり、番組降板を発表していた。

◆城島コメント全文

日本テレビ「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」への出演に関し、ご報告申し上げます。

昨年来の一連の経緯を踏まえ、今後の同番組との向き合い方や、同番組が三十年にわたり社会の中で果たしてきた役割について、熟考を重ねてまいりました。

そのような中、先日、日本テレビ福田博之社長とお会いし、これからの番組づくりについてのお考えをお聞かせいただきました。

ＤＡＳＨ村の師匠、明雄さんをはじめ多くの方々から授かった知恵と志は、私にとっての礎です。それらを自分たちの世代がしっかりと胸に刻み、次の世代へとつないでいくことは、長く関わってきた者としての責務であると認識しております。

この思いのもと、城島茂は今後も「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」への出演を継続する決断をいたしました。３０年にわたり関わってこられたすべての方々への敬意と感謝を忘れず、これからも誠実に向き合ってまいります。

また、日頃よりご覧いただいている視聴者・ファンの皆様に、あらためて心より御礼申し上げます。今後も、多くの方々が安心して取り組める場であり続けることを願っております。

引き続き、変わらぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和８年２月１５日 株式会社城島ファーム 代表取締役 城島茂