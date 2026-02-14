毎日のスキンケアで使う人も多いシートマスク。じつは、はるタイミングや肌状態に合わせた使い分けをちゃんとすることで、効果の感じ方が大きく変わります。ここでは美容のプロ・小西さやかさん（日本化粧品検定協会代表理事）がESSE読者の疑問に答えながら、シートマスクの効果を高める工夫を教えてくれました。

Q1：シートマスクにも使用期限があるの？

A：未開封なら3年間。開封後なら1か月が目安です。

【写真】5種類のヒアルロン酸が含まれたシートマスク

未開封であれば約3年間は大丈夫。開封後であれば1か月を目安に使いきって。大容量マスクは乾燥しやすいので封を閉め、さらに密閉できる袋に入れ、2重にして保管をするとなおよし。

Q2：お風呂につかりながら使うと効果が上がる？

A：お風呂中より“お風呂上がり”の方が効果アップ！

お風呂上がりは、肌から水分が蒸散。そのうえ毛穴が開いている状態です。このタイミングでシートマスクを使う方が毛穴の奥に保湿成分が届き、蒸散もブロック。乾燥を防げます。

Q3：小西さんおすすめのプラスワンテクを教えて！

A：シートマスクの上から乳液を塗るとGOOD！

シートマスクの上から、手もちの乳液を重ね塗りしてみて。うるおいが逃げにくくなり、デイリー使いできる化粧水タイプのものでも、高級シートマスク並みのしっとり感が！

Q4：シートマスクをはがしたあとの肌のベタつきが苦手…

A：乳液でなじませたり、軽くティッシュオフしても。

保湿成分が肌に残るとベタつきを感じることも。少し時間をおくか、油分をたしたり手のひらで包んだりして肌になじませて。それでも気になる場合は、軽くティッシュオフを。

Q5：特別な日に頼れる“勝負マスク”が知りたい！

A：美容成分がたっぷり入った“美容液タイプ”のものがおすすめです。

大事な日に向けて肌の調子を整えたいなら、セラミドやヒアルロン酸配合の保湿感たっぷりのものがおすすめ。なお、敏感肌の方は美容成分が多いと肌に合わないこともあるので注意。

小西さんおすすめ！特別な日の前のスペシャルケア

水分たっぷりタイプで肌の調子を底上げ。肌への浸透率が優秀！

・ダーマレーザー スーパー ブラックマスク 7枚入 ￥1100（クオリティファースト）

5種類のヒアルロン酸でうるおう。

・ダイブイン マスク 10枚入 ￥2750（Torriden）