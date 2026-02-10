³°¹ñ¿Í3¿ÍÂàÃÄ¡ÄDeNA¤Ë¤Ç¤¤¿¡È70»î¹ç¤ÎÂç·ê¡É¡¡OB¤¬»ØÅ¦¤·¤¿²ÝÂê¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡×
¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥±¥¤¡¢¥Ð¥¦¥¢¡¼Î®½Ð¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ70»î¹çÊ¬
¡¡¿·´ÆÆÄ¤Î26Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ø¸°¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡½¡½¡£ºòµ¨¤Ï»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç2°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿DeNA¡£ÁêÀîÎ¼Æó´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿º£µ¨¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºòµ¨¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥óÅê¼ê¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤Åê¼ê¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥È¥ì¥Ð¡¼¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼Åê¼ê¤Î3¿Í¤¬°ìÀÆ¤ËÂàÃÄ¡£Âç¤¤Ê¡È·ê¡É¤òËä¤á¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤«¡½¡½¡£
¡¡¤³¤Î³°¹ñ¿Í3¿Í¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ºòµ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤«¤é¹ç·×¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ70»î¹ç¡¢23¾¡¡Ê23ÇÔ¡ËÊ¬¤¬¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ëºå¿À¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ê¤É4µåÃÄ¤ÇÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡¦Ìî¸ý¼÷¹À»á¤¬9Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ»Ô¤ÇDeNA¤Î1·³¥¥ã¥ó¥×¤ò»ë»¡¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¸½¾õ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¹ÌîÏÑ¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¹ÈÇòÀï¤Ê¤é¤Ì¡ÈÀÄÇò¡Ê¤»¤¤¤Ï¤¯¡ËÀï¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÇòÁÈ¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤ÎÃÝÅÄÍ´Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¡£°ìÊý¤ÎÀÄÁÈ¤Ï¡¢ºòµ¨¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î25¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤«¤éÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬Àè¿Ø¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡Öº£µ¨¤ÎDeNA¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Ï¡¢ºòµ¨ºÇÂ¿¾¡¤ÎÅì¡Ê¹î¼ùÅê¼ê¡Ë¤È¡¢ºå¿À¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¡Ê¥¸¥ç¥ó¡¦¡Ë¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¡ÊÅê¼ê¡Ë¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÄêÅª¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î¡Ê¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¡Ë¥³¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅê¼ê¡Ë¤âÀèÈ¯¸õÊä¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤Ï»î¹ç¤ÇÅê¤²¤Æ¤ß¤ë¤Þ¤ÇÅö¤Æ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ºòÇ¯¡¢²Æ¾ì¤«¤éÄ´»Ò¤ò¾å¤²6»î¹çÀèÈ¯¤Ç4¾¡¡Ê1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.69¡Ë¤òµó¤²¤¿ÃÝÅÄ¤Ï¡¢¡ÈÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ðº¤¤ë¡ÉÂ¸ºß¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¡¢ÇòÀ±¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·×»»¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÃÝÅÄ¤Ï2²ó¤ò2Ã¥»°¿¶¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¡¢Áê¼ê¤ËÉÕ¤±Æþ¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ìî¸ý»á¤Ï¡ÖÀ©µå¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÂÄê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µå°Ò¤âºòµ¨¤è¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¼ÄÌÚ¡¢µÈÌî¤âÅÐÈÄ¡¡ÀÐÅÄÍµ¡¢Âç´Ó¡¢Ê¿ÎÉ¡¢¾®±à¤é¤ò¤Þ¤¸¤¨¤ÆÏÈ¤òÁè¤¦
¡¡°ìÊý¡¢Æþ¹¾¤â2²ó¤òÅê¤²¤Æ2»Íµå¤ò¸¥¾å¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡£¤¿¤À¡¢ºÇÂ®159¥¥í¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î²Æ¾ì¤Ë¡Ö±¦¾åÏÓ¤Î¿À·Ð¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢140¥¥íÂæÃæÈ×»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî¸ý»á¤Ï¡ÖÆþ¹¾¤¬ÀèÈ¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤ÈÃ¯¤â¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÅêµå¤Ë¤Ï±ó¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¥«¡¼¥Ö¤Ç´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î»þ¤È°ã¤¦ÌÌ¤â¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê»ý¤ÁÌ£¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Îµå°Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¢¥Ù¥ì¡¼¥¸¡ÊÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ç150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤âµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌî¸ý»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÎÀÄÇòÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Åê¼ê¤Ç¤Ï¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î¼ÄÌÚ¡Ê·òÂÀÏºÅê¼ê¡á2²ó3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡Ë¡¢4Ç¯ÌÜ¤ÎµÈÌî¡Ê¸÷¼ùÅê¼ê¡á1²óÌµ°ÂÂÇ1»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¡Ë¤ÏÀèÈ¯¸õÊä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ËÀÐÅÄÍµÂÀÏº¡ÊÅê¼ê¡Ë¡¢Âç´Ó¡Ê¿¸°ìÅê¼ê¡Ë¡¢Ê¿ÎÉ¡Ê·ýÂÀÏºÅê¼ê¡Ë¡¢¾®±à¡Ê·òÂÀÅê¼ê¡Ë¤é¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¡¢ÏÈ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ïµå³¦¿ï°ì¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶õ¤¤¤¿·ê¤¬Ëä¤Þ¤ì¤Ð¡¢±É´§¤Ï¼«¤º¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊµÜÏÆ¹µ× / Hirohisa Miyawaki¡Ë