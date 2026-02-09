»ØÌ¾Ï³¤ì¤«¤é3Ç¯¡Ä156¥¥í±¦ÏÓ¤¬¸½Ìò°úÂà¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÂàÉô¼ÔÈ¯É½¡¢¸µ»øÊá¼ê¤¬Áª¤ó¤À¡È°ñ¤ÎÆ»¡É
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬Í¦Âà¼Ô4¿Í¤òÈ¯É½
¡¡¼Ò²ñ¿Í¶¯¹ë¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï3Æü¤Þ¤Ç¤Ë2025Ç¯¤ÎÍ¦Âà¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤«¤éºßÀÒ¤·¤¿±©ÅÄÌî²¹À¸Åê¼ê¡ÊÅìÍÎÂç¡Ë¤¬Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ë°ì¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£µÜºê¶³ÊåÊá¼ê¡Ê·ÄÂç¡Ë¤Ï¡¢·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬6Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±©ÅÄÌî¤ÏÅìÍÎÂç3Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇºÇÂ®156¥¥í¤ò·×Â¬¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ºßÀÒ3Ç¯¤Ç¤Î°úÂà·èÃÇ¡£¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤±¤¬¿´»Ä¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤ÆÌ¤Îý¤Ê¤¯°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢´°Á´Ç³¾Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¶³¤Ï·ÄÂç4Ç¯½©¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Âç³ØÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ÆÈÎ©¥ë¡¼¥È¥¤¥óBC¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë·²ÇÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ú¥¬¥µ¥¹¤ØÆþÃÄ¤·¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤éNPBÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢µÜºê½¨ÂÀ³°Ìî¼ê¡ÊË¡Âç¡Ë¡¢°æ±ü´ªÂÀÅê¼ê¡ÊÅ·ÍýÂç¡Ë¤Î2¿Í¤âÍ¦Âà¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÌîµåÉô¤Ï2026Ç¯¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙÉô¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë