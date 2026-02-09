徳島が全国で唯一使うことのできなかった「ICOCA」などの交通系ICカードが、3月17日から路線バスで導入されます。



導入を前に2月9日、徳島市で体験会が開かれました。



さっそく私が体験してきました。



（豊成アナウンサー）

「降りる時もここでタッチ、簡単に支払えました」



この体験会は「ICOCA」などの交通系ICカード導入に先立ち、使い方を知ってもらおうと、徳島市が開きました。





9日は、市役所前にカードリーダーを搭載したバス1台を駐車し、市民が支払いを体験しました。「触れるだけ？」「それで乗ってください」「裏表関係ないです」「これで出ていっていい？」「大丈夫です、ありがとうございます」バスに乗る時と降りる時に、「ICカード」をカードリーダーにかざすだけで運賃を支払うことができます。徳島はこれまで全国で唯一、運賃の支払いに「ICカード」を使うことができませんでしたが、3月17日以降、高速バスを除く徳島バス、徳島市バスなど全部で56の路線で交通系ICカードを使うことができます。Q.やってみてどうだった？（体験した人）「心配していたより簡単だなって思った」「小銭を出さなくていいのは助かる。カードだけなので、ポケットに入れておけばすむのでいいと思う」「ICOCA」は、2月16日から徳島バスの営業所など県内10か所で販売され、コンビニなどでチャージすることができます。また「Suica」や「PASMO」なども使えるようになるほか、スマホアプリも使用できます。（遠藤彰良 市長）「（交通系ICカード支払いは）徳島になかった。東京に行った時に便利だなと思っていたが、これでやっと徳島市内を走るバスにもICOCAが導入されますので、ぜひ利用してもらえたら」降りるときだけでなく乗る時にタッチするのを忘れる人が多いの、で忘れないようにしましょう。体験会は2月28日にも開かれる予定です。