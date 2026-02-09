近藤真彦、長男顔出しの2ショット公開「そっくり」「イケメン親子」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】歌手の近藤真彦が2月8日、自身のInstagramを更新。長男とマラソン大会に出場した様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳ベテラン歌手「そっくり」長男顔出しの貴重ショット
近藤は「先週、息子と 口熊野マラソン に出てきました。僕は9年ぶり、息子は初マラソン」とつづり、ゴールテープを切る直前の長男との2ショットや、お揃いのランニングシューズの写真を投稿。「61歳、これが最後になるのかな…なんて思いながら（笑）」「普段はしないような話をしながら、無事に一緒にゴールできました。本当に楽しかった」と当日の様子を振り返っている。
この投稿には「素敵な親子関係」「息子さんそっくり」「イケメン親子」「感動しました」「親子で完走おめでとう」などの反響が寄せられている。
近藤は、1994年6月に2歳年下の一般女性と結婚。2007年10月に長男・轟丞（ごうすけ）さんが誕生した。（modelpress編集部）
◆近藤真彦、長男とマラソン完走2ショット
◆近藤真彦の投稿に反響
