µð¿Í¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡ÖÁ´Éô¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¡¡¥É¥é6¤¬¼õ¤±¤¿¥×¥í¤Î¾×·â¡Ä¡È¥¸¥ã¥Ã¥¸¡É¤¬´¶¤¸¤¿¸·¤·¤µ
µð¿Í¤ÏÂè2¥¯¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿
¡¡ºÇ¸å¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤Çº¸ÍãËÉ¸î¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£µð¿Í¤ÎµÜºê2·³¥¥ã¥ó¥×¤Î8Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÎÆ£°æ·òæÆÆâÌî¼ê¡Ê±ºÏÂ³Ø±¡¹â¡Ë¤Ï¡¢µï»Ä¤êÆÃÂÇ¤ò¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤ÇÄù¤á³ç¤ê¡¢Âè2¥¯¡¼¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤Î°ÛÌ¾¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë19ºÐ¤Ï¥×¥í¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¡ÖÁ´Éô¤¬¤·¤ó¤É¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÂÇ¤ÇÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÀÐ°æÂöÏ¯2·³´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢¤¹¤´¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ê¸µ¤Ç¥Ô¥å¥Ã¤È¤¯¤ë´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Ê¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ñ»¡ÎÏ¤â¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å96¥¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤Ç¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¤ò¤Ê¤¾¤é¤¨¤Æ¡Ö±º³Ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¡£¥×¥í¤Ç¤ÏÆ±¤¸ÇØÈÖ¹æ¡Ö99¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¡£Ï¢Æü¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢ÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤Î¸ÄÊÌÎý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦Á´Éô¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥×¥í¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î¸·¤·¤µ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤À¡£¡ÖËÜÅö¡¢Á´¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£Ä«¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤âº£¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤Ã¤È¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶ÛÄ¥´¶¡¢ÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¶ÛÄ¥´¶¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌÌ¤Ç¤Þ¤¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¥×¥í¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ´¤Æ¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤¹¤´¤¤ÀèÇÚ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡Ê¾®ÎÓ¡ËÀ¿»Ê¤µ¤ó¤äÅòÀõ¤µ¤ó¡¢¡ÊÁýÅÄ¡ËÎ¦¤µ¤ó¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬Á´°÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Á´¤Æ³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¸«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼´¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼þ°Ï¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢»°ÎÝ¤Î¼éÈ÷¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä1ÊâÌÜ¤ÎÆ°¤¤À¤·¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À³Ø¤Ó¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£1Ç¯´Ö²ø²æ¤Ê¤¯Àï¤¤È´¤¯¤Ë¤Ï¤É¤¦ÂÎ¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£Ì¤´°¤ÎÂçË¤¤Ï18ºÐ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤é¤·¤¯¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌîµå¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÅòÀõÂç / Dai Yuasa¡Ë