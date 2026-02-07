米司会者が苦言「タティスJr.のように痛い目に遭わないと…」

レッズのエリー・デラクルーズ内野手が、キャンプイン直前の行動が物議を醸している。オフにダートバイクに跨る動画が拡散。米メディア関係者からは「愚かなこと」と批判の声が上がった。一方で球団GMは「動画のためだけだった」と火消しに走っている。

問題となっているのは、デラクルーズがダートバイクに乗っている様子が収められた動画だ。これに噛みついたのが、米ポッドキャスト番組「The Big Leagues Daily」の司会を務めるダン・クラーク氏。5日（日本時間6日）に自身のX（旧ツイッター）で「一般的な意見ではないかもしれないが、高給取りのプロアスリートであれば犠牲を払ったり、賢い選択をする必要がある」と指摘した。

さらに「キャンプ数日前にエリー・デラクルーズがダートバイクに乗ったのは愚かなことだ。タティスJr.のように痛い目に遭わないとわからないタイプなのかもしれない」と厳しく断じた。同郷ドミニカ共和国出身のフェルナンド・タティスJr.外野手（パドレス）は、2021年オフにバイク事故を起こして、その影響で2月にスイングをした際に異変を感じ左手首の骨折が判明。長期離脱を余儀なくされた過去がある。

デラクルーズは昨季、メジャー3年目で162試合に出場し、22本塁打、37盗塁をマークした若きスター。現在は年俸77万ドル（約1億1700万円）でプレーしているが、球団の顔として期待されているだけに、怪我のリスクがある行為には厳しい目が向けられた形だ。

事態を受けて、レッズのブラッド・メダーGMは6日（同7日）、地元放送局「FOX19 シンシナティ」のチャーリー・ゴールドスミス記者に対し、「エリーとは話した。彼は走っていなかった。動画のためだけだった」と説明。実際に走行はしていないと主張し、擁護した。

デラクルーズといえば、「LAは俺の街」「世界一速い男は僕」など、強気な発言でも度々話題を集めてきた。天真爛漫なキャラクターも魅力だが、今回はヒヤリとする行動で周囲を騒がせてしまったようだ。（Full-Count編集部）