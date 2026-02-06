MLBネットワークがスタメン予想、総額は驚愕の15億ドル（約2356億円）超え

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表の最終ロースターが5日（日本時間6日）、発表された。前回大会で主将を務めたマイク・トラウト外野手（エンゼルス）の名前こそなかったものの、アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）ら豪華なメンバーが集結。米放送局が算出した予想スタメンの年俸総額は驚愕の数字となり、日本のファンも「チートすぎないか」「勝ち目あるんか」と戦々恐々としている。

米スポーツ局「MLBネットワーク」は5日（同6日）、WBCの特集番組を生放送。その中で、今回発表されたメンバーを基にした予想スタメンを紹介した。その顔ぶれと契約総額は、まさに“銀河系軍団”と呼ぶにふさわしいものだった。

番組が予想したラインナップは、捕手にカル・ローリー（マリナーズ）、一塁にブライス・ハーパー（フィリーズ）、二塁にブライス・トゥラング（ブルワーズ）、三塁にアレックス・ブレグマン（カブス）、遊撃にボビー・ウィットJr.（ロイヤルズ）。外野はコービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）、バイロン・バクストン（ツインズ）、ジャッジが並び、指名打者にはカイル・シュワーバー（フィリーズ）が入った。

このスターティングメンバー9人の契約総額は15億6895万ドル（約2464億円）。ジャッジの3億6000万ドル（約565億円）やハーパーの3億3000万ドル（約518億円）、ウィットJr.の2億8880万ドル（約454億円）など、桁違いの契約を持つスーパースターがズラリと並んでいる。

この“最強布陣”に、SNS上の日本のファンも騒然。「米国代表これはちょっとチートすぎないかー」「米国のロースターは相変わらずバケモノ揃いだな」「ジャッジとシュワーバーが並ぶ打線は恐怖でしかない」と驚きの声が上がった。また、「米国、ドミニカの強力打線相手に打線勝負で勝ち目あるんか」「メンバーだけ見たら勝てる気しない」と悲鳴も上がる一方で、「これを倒す日本代表が見たいのよ」と対戦を心待ちにするコメントも見られた。（Full-Count編集部）