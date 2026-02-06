ジャッジら選出も…外野手一覧に名前なし「トラウトでなくゴールディ」

2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する米国代表の最終ロースターが5日（日本時間6日）、発表された。アーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）ら豪華メンバーが名を連ねる一方、前回大会で主将を務めたマイク・トラウト外野手（エンゼルス）の名前はなく、日米のファンから嘆きの声が上がっている。

米国代表の公式X（旧ツイッター）が発表したメンバー一覧には、外野手と指名打者としてバイロン・バクストン（ツインズ）、コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）、ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）、ジャッジ、カイル・シュワーバー（フィリーズ）の5人が記載された。しかし、そこにはトラウトの名前はなかった。

2023年大会では決勝で当時エンゼルスでチームメートだった大谷翔平投手（現ドジャース）と対戦し、最後に三振に打ち取られた光景は語り草となっている。この発表にファンからは悲しみの声も。「マイク・トラウトはどこ」「何か間違いがあるに違いない」「なぜトラウトがいない？」「トラウトでなくゴールディ」と、前回大会でチームを牽引したスーパースターの不在を嘆くコメントが殺到した。

日本のファンからも反応が相次いだ。「トラウト選外とか、アメリカ代表の層が厚すぎて次元が違うわ」「ベッツ、スタントン、トラウト辺りがいないの寂しいけど仕方ない」「ファンとしては残念です」「残念すぎる」と、選手層の厚さに驚愕しつつも、トラウトの雄姿が見られないことを惜しむ声が上がっている。（Full-Count編集部）