根尾は昨季1軍4登板で防御率7.94

“意外”な選出に驚きが広がった。野球日本代表「侍ジャパン」は3日、2月に開催される「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」などに出場するサポートメンバーを発表。球界の逸材たちが名を連ねたなか、「どゆこと!?」「頑張って！」と話題をさらった期待株がいる。

今回発表されたサポートメンバーは計14人。22日、23日に行われる宮崎（対ソフトバンク）、27日、28日に行われる名古屋（対中日）の強化試合に帯同し、侍ジャパンのユニホームを着用して試合にも出場する。

侍ジャパンの経験もある隅田知一郎投手（西武）や、エース候補として期待される金丸夢斗投手（中日）、パ・リーグ新人王に輝いた西川史礁外野手（ロッテ）らが名を連ねた。中でもファンが沸いたのが、根尾昂投手（中日）の選出だ。

大阪桐蔭高で春夏連覇を果たし、2018年ドラフトでは4球団が競合した大器。プロ入り当初は野手でプレーしたがなかなか結果を残せず、2022年途中からは投手に専念した。1軍では直近2年間で3登板、4登板にとどまり、防御率も9.39、7.94と厳しい数字が並んでいる。

それだけに根尾のサポートメンバー入りにファンも「根尾!? どゆこと？」「根尾はびっくり」「なぜ」などと驚きを隠せない。一方で高い期待を受けているだけに、「良い経験になりますように」「盗める所は盗んでこい」「大歓喜！」「応援してる」と、代表を経て一皮むけることを願う声も寄せられている。（Full-Count編集部）