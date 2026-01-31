狭くなったバンテリンドームで量産の期待

長年にわたり貧打に苦しんできた中日打線にとって楽しみな男が来日した。メジャー通算164本塁打を誇るミゲル・サノー内野手が31日、春季キャンプに向けて来日。入団会見が行われ、ともに新入団となったアルバート・アブレイユ投手と並んでも、その体格が「身体デケェ」「ガタイレベチ」「ゴツすぎるやろ」とファンをざわつかせている。

32歳のサノーは196センチ、126キロの巨体を誇る右の長距離砲。ツインズ時代の2019年に自己最多34本塁打を放つなど4シーズンで20発以上を記録した。メジャーでは2024年にエンゼルスで打率.205、2本塁打、6打点を記録したのが最後で、今オフはドミニカ共和国のウインターリーグでプレーしていた。

中日は打線の低迷が長年にわたる課題だったが、明るい材料もある。球界随一の広さを誇ったバンテリンドームには今季からホームランウイングが左中間と右中間に設置され、本塁打の増加が期待される。新たに加わった大砲がメジャー164発の実力を発揮すれば、再び“強竜打線”が復活するのも夢ではない。

入団会見では188センチ、94キロのアブレウと並んでも、サノーの巨体ぶりは際立つ。SNSでは「マジでサノー楽しみすぎる」「ゴリゴリすぎてやばあ……」「思ってた50倍くらいサノーえぐいな」「サノーの持ってるバットめちゃくちゃ短く感じるけどサノーがデカすぎるせいやろなあ」「マジで期待しちゃうよ？ レイエス以上かもしれん」と期待の声が集まった。（Full-Count編集部）