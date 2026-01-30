ロハスの“不参加”にファンが反応「胸が痛くなった」

早朝に届いた“悲報”がファンの胸を打った。ドジャースのミゲル・ロハス内野手が、3月に開催予定のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のベネズエラ代表としての参加を断念した。母国メディアなどが報じ、本人もインスタグラムで無念の思いを伝えた。

ロハスは自身のインスタグラムで「今日はとても悲しい気持ちだ。国を代表し、（ベネズエラ）国旗が入ったユニホームを着られないのはとても残念なことだ。今回は、年齢は単なる数字ではなかった」と伝えた。

全米野球記者協会に所属する、ベネズエラメディア「El Extrabase」のダニエル・アルバレス・モンテス記者はX（旧ツイッター）で「ミゲル・ロハスはWBCベネズエラ代表（の一員）として参戦しない。年齢と故障歴が原因で、保険が下りなかった。大会開始時、ロハスは37歳だ」と報じて、事情を説明。保険会社は前回大会と比べ、37歳以上の選手に対して基準が厳しくなっているという。

ロハスのWBC不参加を知ったファンはSNSなどで「インスタの言葉読んで胸が痛くなりました……」「国を代表したかった気持ちがすごく伝わってきて、保険の件は仕方ないけど本当に悔しいですよね」「年齢も故障も乗り越えてきたハートは最高です！」「これからもドジャースで、そしてベネズエラの誇りとして輝き続けてください」などの反応を示していた。

ドジャースでは、前回大会に出場していたムーキー・ベッツ内野手（米国）、フレディ・フリーマン内野手（カナダ）、テオスカー・ヘルナンデス外野手（ドミニカ共和国）、トミー・エドマン内野手（韓国）ら主力の不参加が相次いでいる。それ以外にも、アンディ・パヘス外野手とアンディ・イバニェス内野手もキューバ代表を、FAとなっているエンリケ・ヘルナンデス内野手もプエルトリコ代表をそれぞれ辞退した。（Full-Count編集部）