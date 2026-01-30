関メディ・井戸伸年総監督が解説…「前足に乗る感覚」＆「間」を養うメニュー

連続ティー打撃は、ただ数をこなして追い込むための「根性練習」ではない。正しい身体操作を身につけるために有効な練習法だ。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督が推奨するメニューのひとつに、スイングバランスと対応力を高める「レッグアップ連続ティー」がある。

やり方はシンプルだが、体への負荷と難易度は高い。通常の構えからスイングし、フォロースルーを取った直後にそのまま前足（右打者なら左足）を「一気に上げる」のだ。振り切った勢いのまま、片足立ちでピタッと止まる動作が求められる。

なぜ、足を上げるのか。井戸総監督は「左（前足）にいいバランスで体重が乗らないと足が上がってこない」と説明する。体重が後ろに残っていたり、バランスが崩れていたりすると、スムーズに足を上げられない。「右から左に（体重が）移るから上がってくる」。つまり、このドリルができるかどうかで、正しい体重移動ができているか判別できるのだ。

注意点は、足を上げた勢いで上体まで伸び上がらないこと。股関節にできた「シワ」を維持し、体を締める感覚を持ち続けることが重要だ。パワーを体の中心に溜め込んだままスイングし、フィニッシュの直後に一本足になる動作を繰り返し、打ち続ける。

この「レッグアップ」の動作は、実戦での緩い球や変化球対策にもなる。緩いボールに対して始動を遅らせる打者は多いが、本来はどんな球でも始動のタイミングは同じ。「動きながら我慢しながら自分のポイントに持っていく」。足を上げ、ステップの中で「間」を作るこのトレーニングは、自分のタイミングで呼び込んで打つための「待ちの姿勢」強化にもつながる。（First-Pitch編集部）