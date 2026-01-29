子どもが成長してある程度手が離れ、時間に余裕が生まれたというのは、ESSEフレンズエディターで整理収納コンサルタントの奥田明子さん（50代）。これからの自分時間を楽しむため、観葉植物や編み物などの気になっていたことを始めてみたら、さらに人生が好転したのだとか。ここでは50代から始めてみてよかったことを紹介します。

観葉植物を育てたら、毎日の元気をもらえた

SNSで観葉植物を育てている方の投稿を見かけては「いいな」と思いつつ、過去に植物を枯らした経験のある私は躊躇（ちゅうちょ）していました。昔は水をやりすぎたり、反対にほったらかしにしたり、直射日光に当てて葉焼けさせてしまったり、いろいろ失敗をしてきたのです。

しかし、園芸アイデアを発信するYouTuberさんが、枯らしてしまったときもありのままの状態を動画に出していて、「私も失敗してもいい」と気持ちをきり替え、楽しめるようになりました。

今では、観葉植物、多肉植物のほか、レモンやブルーベリーの木も育てています。庭にもいろいろ植えています。

植物を育てて感じたメリットは、成長していく様子に元気をもらえること。また、本やYouTubeで新たなことを知って毎日が新鮮になり、「次はこれを育ててみたい！」と考えるのも幸せです。

編み物でスマホを触る時間が減った

最近流行している編み物を、私もときどきやっています。娘が産まれる前にはよく編んでいたのですが、仕事や子育てで忙しく、しばらく遠ざかっていました。復活したきっかけは、仕事仲間が編んでいたセーターを見たこと。シンプルですてきだと思って、私も再開してみました。

とはいえあまり難しいものではなく、ただ編むだけでサッとできるものが好みです。昨年は手芸店で見つけた毛糸で、スヌードになる防寒アイテムを編みました。今はSNSで知った手編みのハンカチにチャレンジ中。

編み物が好きな仕事仲間で集まることがあるのですが、手を動かしながら話に花が咲くのも楽しいひとときです。編み物で手を使うので、なんとなくスマホを触る時間も減り、有意義に過ごせている気がします。

ひとり旅は今までの自分を振り返るごほうび時間

ESSEonlineでひとり旅の記事を読み、私もいつか行ってみたいと思っていました。飛行機に乗るのはじつに15年ぶり。今回は広島県を訪れてみました。

ひとり旅は今までの自分を振り返る時間にもなり、忙しく過ごしてきたなかでごほうびのような時間でした。

旅行先の買い物も、使う用途を考えてから選んだのですが、とても楽しかったです。今回はお香用のお皿を購入。すっかり気に入って、今もよく使っています。

子育てやお仕事など、さまざまな転機がある50代。これから年齢を重ねていくうえで、いろいろなことに興味をもつ好奇心を大切にしたいと思っています。柔軟に楽しみしつつ、日々暮らしていきたいです。