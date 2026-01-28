お笑いコンビ・ナユタのホリコシ、衝撃の告白にどよめき「『風立ちぬ』の堀越二郎と血がつながっているんです」 佐久間宣行も衝撃
カエルムはNY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰するアワード『NYLON'S NEXT 2026 AWARDS』授賞式を28日に都内で開催。事前会見にコメディアン部門を受賞したお笑いコンビ・ナユタ（おのはら、ホリコシ）が登壇した。
【全身ショット】ダークトーンの衣装をクールに着こなしたナユタ
キリッとしたスタイリングで、いつもの雰囲気とは一変。質疑応答では今年、挑戦したいことを問われ、おのはらは「ジブリ映画に出たい」とし、その理由についてホリコシは「僕がジブリ映画の主人公の人と血がつながっていて。ホリコシなんですけど、『風立ちぬ』の堀越二郎と血がつながっているんです」と衝撃の告白をして驚かせた。佐久間宣行もびっくりで「零戦を作った人！」と目を丸くしていた。おのはらは「だからホリコシは『風立ちぬ』のことをホームビデオだと思っている」とボケて、ホリコシは「思ってないよ！」とツッコんでいた。
『NYLON'S NEXT AWARDS』は、毎年新年の人気特集企画“NYLON'S NEXT”を起点に誕生したアワード。“NYLON'S NEXT”は、その年にNYLONが特に注目し、プッシュしたい次世代の才能を誌面で表彰してきた恒例企画で、ファッション、音楽、俳優、クリエイターなどさまざまなジャンルから選出してきた。この特集企画の思想をリアルな場へと拡張し、NYLONが選出する「2026年にさらなる活躍が期待される人物」を表彰するアワードとして、今年初開催された。
■受賞者一覧
K-POPボーイズグループ部門：TOMORROW X TOGETHER
K-POPガールズグループ部門：KiiiKiii
J-POPグループ部門：超特急
“IT BOY”俳優部門：庄司浩平
“IT GIRL”俳優部門：志田こはく
キャラクター部門：KUROMI
“イケオジ”CREATOR部門：佐久間宣行
“IT GIRL”ノーボーダー部門：ファーストサマーウイカ
アスリート部門：2025 Jリーグベストイレブン
コメディアン部門：ナユタ
カルチャーメーカー部門：RICO HIRAI
