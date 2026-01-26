¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÇÇã¤¨¤ë¡ÖÂ¿µ¡Ç½¥¢¥¦¥¿¡¼¡×3¤Ä¡£¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥¤¤Ç½ÕÀè¤Þ¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¡¢3000±ßÂæ¤ÎÍ¥½¨¥¢¥¦¥¿¡¼¤â
´¨¤¤Æü¤¬Â³¤¯º£¡¢ËÉ´¨¤Ç¤¤ÆÃå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥³¥¹¥ÑÍ¥½¨¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÏÂç¿ÍÀ¤Âå¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡£¤½¤ó¤ÊÂ¿µ¡Ç½¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÇÈ¯¸«¡ª¡¡Âµ¤ÎÃåÃ¦¤ä¾æÄ´À°¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢Åß¤Î½ª¤ï¤ê¤Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê3ÅÀ¤ò¡¢Å¸¼¨²ñ¤ÇÊÔ½¸Éô°÷¡Ê154cm¡¦¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¡Ë¤¬¼ÂºÝ¤ËÃå¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¡§¾æ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ÆÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ë¥¾¥ó
ºÇ¶áÃæÇ¯ÂÀ¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÊÔ½¸Éô°÷¤¬¡¢¡Ö¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯ÂÎ·Á¥«¥Ð¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡ÖÄ¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎÍ¥½¨¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂµ¤¬¼è¤ê³°¤»¤ë¡ª¥Ü¥¢ÁÇºà¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¿ÈÄ¹154cm¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤Ù¤ÆM¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ËÉÉ÷Ùû¿å¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥Ö¥ë¥¾¥ó¡Ê3300±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤È¤á¤ë¤À¤±¤Ç¾æ´¶¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¡£¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤ëÆü¤ä¥¯¥ë¥Þ°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤Æü¤Ê¤É¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤ÈËÉ´¨À¤òÎ¾Î©¡£ËÉÉ÷¡¦Ùû¿åµ¡Ç½¤â¤·¤Ã¤«¤êÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤Æü¤Î³°½Ð¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤È¤á¤Æ¡¢¾æ¤òÃ»¤¯¤·¤¿¾õÂÖ¤¬¤³¤Á¤é¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÁ°ÌÌ¤Ë2¤Ä¡¢¥µ¥¤¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤â¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£Æü¾ï»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥«¡¼¥¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ´3¿§¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ÏM¡ÁLL¤Þ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¤Î¹â¤µ¤«¤é½ªÇä¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¦¥¿¡¼¡£µ¡Ç½À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥³¡¼¥Ç¤Ë¤â¤È¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£ÃíÌÜ¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
2¡§Âµ¤¬¼è¤ê³°¤»¤ë¡ª»È¤¤¾¡¼êÂç¤Î2WAY¥Ü¥¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥Ü¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê2900±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤éÃÈ¤«¤Ê¥Ü¥¢ÁÇºà¡£Îä¤¿¤¤É÷¤ò¤È¤ª¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢Åß¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£¼ó¸µ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥é¡¼»ÅÍÍ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò¾å¤Þ¤ÇÊÄ¤á¤ì¤Ð¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤Ç¤¡¢¾¯¤·²¼¤í¤»¤Ð¶Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£µ¤²¹¤ä¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÂµÉôÊ¬¤Ï¼è¤ê³°¤·¤¬¤Ç¤¤ë2WAY¥¿¥¤¥×¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤·¤Æ±©¿¥¤ë¤Û¤«¡¢µ¤²¹¤Î¹â¤¤Æü¤Ï¥Ù¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Åß¤«¤é½ÕÀè¤Þ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼è¤ê³°¤·¤ÏÎ¢ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ç¥é¥¯¤ËÃåÃ¦²ÄÇ½¡£º¸±¦¤Ç¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âµ¤Îº¸±¦¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¶»¸µ¤È¥µ¥¤¥É¤Ë¤¢¤ê¡¢¶»¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ä¤¡£¾®Êª¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤Ç¤¹¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÇÛ¿§¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤¹¤®¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¤ÏM¡ÁLL¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡ß¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡ß¥«¡¼¥¡¢¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡ß¥°¥ì¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
3¡§¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉôÊ¬¤Ï¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤Ë¡£Ãå¤³¤Ê¤·¼«ºß¤Î¥Ö¥ë¥¾¥ó
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ç¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¥È¥ì¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ê3500±ß¡Ë¡×¤Ï¥Õ¡¼¥É¡¢Âµ¡¢¿þ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¼è¤ê³°¤»¤ëËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¦¥¿¡¼¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÃå¤ì¤Ð¤Û¤É¤è¤¯Ä¹¤µ¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿þ¤ò³°¤»¤Ð¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¥ë¥¾¥ó¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£°õ¾Ý¤¬¤¬¤é¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤ä¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³°¤·¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¥µ¥³¥Ã¥·¥å¤È¤·¤ÆÃ±ÂÎ»È¤¤¤â²ÄÇ½¡£
¶á½ê¤Ø¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤äÎ¹Àè¤Ç¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢¿È·Ú¤ËÆ°¤¤¿¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï·Ú¤¯¤Æ¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«¤È¤·¤¿¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ç¡¢ÂÑµ×Ùû¿å²Ã¹©¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Å·¸õ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ë¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ÏM¡¢L¤Î2¤Ä¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥«¡¼¥¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼¡£¤É¤ó¤Ê¼ê¤â¤Á¤ÎÉþ¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
