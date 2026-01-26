WBCに出場する侍Jメンバー29人が決定

野球日本代表「侍ジャパン」は26日、都内ホテルで会見を開き、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定のメンバーを発表した。新たに10人がメンバー入りしたが、吉田正尚外野手（レッドソックス）、佐々木朗希投手（ドジャース）は選出されなかった。

井端弘和監督、日本野球機構の中村勝彦事務局長が都内のホテルで会見を開き、新たに10人を発表。山本由伸投手（ドジャース）、岡本和真内野手（ブルージェイズ）、村上宗隆内野手（ホワイトソックス）らが追加選出された。前回大会でもメンバー入りした吉田や佐々木の名前は呼ばれなかった。

昨年末に大谷翔平投手（ドジャース）や菊池雄星投手（エンゼルス）など先行メンバー8人が決定。16日には菅野智之投手（オリオールズFA）や佐藤輝明外野手（阪神）ら新たに11人が発表され、計19人が決まっていた。

まだ発表されていない30人目の選手が決まると全メンバーが出揃う形となる。最後の1人が誰になるのか、注目が集まる。（Full-Count編集部）