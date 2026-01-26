「Be Baseball Academy」代表の下広志さんが推奨…打撃が変わる“一本足”ドリル

打撃で長打を放つために不可欠な動作が、体重移動。しかし、野球を始めたばかりの小学生に「しっかり体重移動しよう」と呼びかけても、実行することはなかなか難しい。東京の人気野球塾「Be Baseball Academy」で代表を務める下広志さんは、自然に体重移動できるドリルを紹介している。

打撃における体重移動とは、後ろ足（軸足＝右打者なら右足）に溜めた力を前足に移す動き。しっかりできれば下半身のパワーがバットに伝わり、スイングスピードも上がる。必然的に遠くへ飛ばすことが可能になる。

野球を始めたばかりの子どもたちは腕力に頼ったスイングになりがちで、指導者が「体重移動しよう」と言っても実践することは難しい。そこで、下さんが推奨するのは「ワンレッグドリル」だ。

打者はバットを握って打撃姿勢を取る。次にテークバックで前足を上げ、後ろ足1本で立つ。そして、スイングと同時に後ろ足を上げて前足1本で立つのだ。体重移動できていなければ前足だけで立つのは困難。「前に移動すると力も移動するんだなと、（子どもたちに）理解してもらうことが大事だと思います」と下さんは言う。

加えて、力強くスイングすることも意識したい。そのためには“横向き”の状態を長く維持することが重要になる。前足が着地すると同時に胸が投手方向を向いてしまっては、強くスイングできない。「この状態だと全然振れないので、横向きを長くしてたっぷり回転したい」と説明する。

前足に力を寄せる動きが自然と身につく「ワンレッグドリル」は、1日10スイング程度行いたい。体重移動が身につき、弱々しかった打球が変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）