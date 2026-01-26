藤浪は2023年7月にオリオールズへトレード移籍

DeNAの藤浪晋太郎投手が神奈川県横須賀市内の2軍施設「DOCK」で自主トレを行った。古巣オリオールズの番記者は「レジェンド」右腕に大興奮の様子だった。

さらり被ったアイテムに、海の向こうから熱視線が送られた。オリオールズ地元紙「ボルティモア・サン」のジェイコブ・カルビン・メイヤー記者は24日（日本時間25日）に自身のX（旧ツイッター）を更新。「NPBのシーズンに向けてトレーニング中の、オリオールズのレジェンド、シンタロウ・フジナミ。レイブンズのキャップをバッチリ被りこなしている」と写真を添えて投稿した。米ファンからも「連れ戻そう」「クール」と反響が寄せられた。

藤浪は2022年オフに阪神からメジャーに移籍。2023年はアスレチックスで開幕した後、リリーフとして徐々に実績を残し、7月にオリオールズへとトレード移籍した。在籍は3か月弱だったが、オリオールズと同じフランチャイズのNFLレイブンズのキャップを“愛用”しているようだ。

藤浪は2023年オフにFAとなり、昨年7月にDeNAで3シーズンぶりの日本球界復帰を果たした。6試合に登板して1勝0敗、防御率4.09、計22イニングを投げ9四球2死球だった。10月1日に出場選手登録を外れ、クライマックスシリーズでの登板機会はなかった。今季はチームの優勝のため、開幕から全力を尽くす。（Full-Count編集部）