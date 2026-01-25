昨季MVPの大谷とジャッジがNY夕食会に参加

スター共演に会場が熱気に包まれた。昨季、3年連続4度目のMVPを受賞したドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する夕食会に出席。ア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）も参加したことで、両者の“初共演”に注目が集まった。

夕食会で両者が顔を合わせるのは今年が初めて。2025年も大谷とジャッジはMVPに輝き招待されていたが、大谷はロサンゼルス市内で起きた山火事に配慮し欠席。ビデオメッセージのみでの出演となった。ジャッジも愛妻の出産のため不参加。昨年実現しなかった晴れ舞台での共演がようやく叶った形となった。

ジャッジは開始時間から遅れてニューヨークのホテルに到着。黒スーツの正装スタイルで参加していた大谷と対面を果たし談笑する場面も見られた。大谷とジャッジは、夕食会の合間に子どもたちのサインのオーダーに対応。笑顔で写真撮影にも応じ、スターに相応しい“振る舞い”を見せた。

日米のファンが期待していた両者の2ショットだが、大谷はスピーチ終了後に真美子夫人とともに途中退席。ニューヨークは25日（同26日）に雪が積もる予報で飛行機の欠便も考えられるため、早めの移動になったと思われる。ファンが見ている場では撮影シーンは見られなかったため、待望の2ショットはまたも持ち越しとなったようだ。

今回も共演を果たしたのは、会場で配布されたスコアブックの表紙のみ。昨年同様に、表紙には両リーグMVPの大谷とジャッジの似顔絵が描かれており、今年はユニホームを纏った2人が王冠を被り笑顔を見せている。

持ち越しとなった2ショットに「ジャッジと並ぶ写真が見たかったな」「タイミングもあるしな」「大谷選手が退席する前に撮れてたらいいなぁ」「どこかで一瞬でも2人の写真をこっそり撮っていないのかな」「来年また2人でMVPを取ってもらいましょう」といったファンの“心の叫び”も寄せられていた。（Full-Count編集部）