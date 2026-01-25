BBWAAによる夕食会がニューヨークで開催された

また一人、大物が新天地に移った。米「ニューヨーク・ポスト」紙のジョン・ヘイマン記者は24日（日本時間25日）、メッツが通算440セーブのクレイグ・キンブレル投手とマイナー契約を結んだと報じた。米ファンからは「メッツ最大の補強だ」「これは驚きだ」とどよめきが広がっている。

37歳のキンブレルは昨季、ブレーブスとアストロズでプレー。14登板で防御率2.25、奪三振率12.75と光るところもあったが、WHIP1.42と安定感には欠け、2010年のメジャーデビュー以降で初めて0セーブに終わった。一方で通算440セーブは現役2位。まずはメジャー復帰を目指す。

キンブレルの一報は日本午前10時過ぎに伝えられた。ちょうどこの日は全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨーク支部が主催する「夕食会」が開催されており、球界の注目は参加していたドジャース・大谷翔平投手やヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手らのスターに集中しており、“大物”の移籍情報は驚きを持って拡散された。

「OMG」「メッツはいい賭けをしたと思う」「Oh……いい補強だ」「将来の殿堂入り」「マイナー契約だと思えば悪くない」「なんだと……キンブレルがメッツにいくうのか」などと米ファンも続々反応している。メッツはこのオフ、絶対的守護神のエドウィン・ディアス投手がドジャースに移籍。キンブレルの復活に否応なく期待は集まる。（Full-Count編集部）