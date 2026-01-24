ステラおばさん、ビアードパパ、りくろーおじさんのチョコレートメニューに注目！
いろんなスイーツブランドがありますが、“◯◯おばさん”や“◯◯おじさん”的なキャラクターって、日本に意外といませんか？ ということで、彼らのチョコレートメニューを探ってみました（笑）。
ステラおばさんのクッキー「厚焼きチョコがけクッキー」
ずっしり&サクサク、満足度たっぷり。
「ステラおばさん」が夢見ていたチョコがけクッキー。
ビアードパパ「フォンダンショコラ」
「ビアードパパ」の冬のお楽しみは、
とろ〜りとろけるフォンダンショコラ。
シュークリームでおなじみの「ビアードパパ」ですが、実は20年ほど前から、毎年冬場にフォンダンショコラを限定発売中。店内オーブンで焼き上げられるケーキは、家でレンジ＆リベイクすることで中からレアのチョコレートがとろり…。濃厚なのにしつこくなく、軽い食感＆味わいがとても魅力的なスイーツです。ケーキの底に入ったクッキー生地とカシューナッツが、風味と食感のいいアクセントに。
りくろーおじさん「チョコ王」
スポンジ、クリーム、中のパフも、全部チョコレートづくし！
「りくろーおじさん」のチョコケーキ。
関西エリアのチーズケーキの代名詞・りくろーおじさん。2013年以来毎年2月になると、すべてがチョコづくしのケーキが登場。クリームはフランス産ヴァローナチョコレートを使い、サクサクのチョココーティングシリアルをサンド、甘くなりすぎないようダークチョコでコーティング。大人も満足なケーキとして大人気だそう。またこの時期、チーズとチョコを一緒に味わえる「チーズチーズショコラ」なる商品も登場。充実のバレンタインです！ 「チョコ王」1ホール￥1,980 販売は2月1日〜14日（りくろーおじさん https://www.rikuro.co.jp）
写真・鳥羽田幹太 構成、文・河野友紀
anan 2479号（2026年1月14日発売）より