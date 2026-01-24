ESSEonlineで2025年12月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。

布団の敷パッドで地味にストレスなのが、使い続けると四隅のゴムがヘタってビロビロになること。元小学校家庭科教諭でお掃除ブロガーのよしママさんも、縫うなど応急処置をして使い続けていたそうですが、100円ショップのアイテムを活用し長もちさせる方法にたどり着いたそうです。詳しく語ります。

※ 記事の初出は2025年12月。年齢を含め内容は執筆時の状況です。

布団の敷パッドのゴムを「綿テープ」に変えて快適に

引っ越しをして布団からベッド生活に変わったわが家。当初は、ゴムが伸びた敷パッドがベッドのマットレスの厚さにピッタリだったため、そのまま使い続けていました。

ところが、さらに時間が経ってゴムが伸び、敷パッドがマットレスからずり落ちてしまうようになったためゴムの交換をすることに。

そのときに採用することにしたのが100円ショップや手芸店などで簡単に手に入る「綿テープ」です（「綾テープ」として売られていることも）。

こちらはゴム製ではなく、カバンの取っ手などに使われるような太めの平らなひもになります。綿やアクリル素材のものが多く、やわらかく薄いので縫いやすいです。

●1か所3分でできる！縫いつけも簡単

やり方はとっても簡単。伸びてしまった平ゴムを取り外したら、綿テープの端をななめにカットして二重にし、なみ縫いで往復するか、四角やコの字に縫うだけ。1か所3分ほどでできます。

わが家の場合、ベッドのマットレスにつけて使用したかったので、マットレスの厚みに合わせて調整できるのも魅力でした。ベッド用に作成するときは、もともとゴムがついていた位置よりも中心寄りに取りつけると、マットレスに設置しやすいですよ。

3年以上経った現在も、外れることなく使えていてとても快適です。

●綿テープ＋平ゴムもおすすめ

また、綿テープ自体は伸びがないので、ゆとりが欲しい場合は綿テープと新しい平ゴムを組み合わせて使うのもおすすめです。

縫う場所が増えるので少し手間ではありますが、3年経った現在も問題なく使えていて、平ゴムだけよりも長もちしていると感じます。

布団収納や掃除…綿テープをとことん使い倒す

綿テープの活用術はほかにも。

たとえば、大きなかけ布団やマットレスの収納。100円ショップや手芸店で購入できるアジャスターを取りつければ、大きさに応じて調整できるヒモになります。天袋へ収納するときや、2階から1階へ移動させるときに便利です。

敷パッドのゴムを綿テープに変えてから、長もちするので交換することはほとんどなくなりましたが、不要になった綿テープは手が届かないすき間のホコリ取りに使って気持ちよく捨てるようにしています。