¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖBsTV¡×¤¬20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬½Ð±é¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¹ëÅ¡¤ÎÏÃ¤ä¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Î·ãÆ®¤Ê¤É¤â¸ì¤ë¤Ê¤«¡¢»³ËÜ¤¬¡Ö¸µ¡¹¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡È¥É¥ä´é¡É¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡Ö¹¥¤¤Ê½÷À¤ÎÈ±·¿¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£°¤ÉôæÆÂÀÅê¼ê¤¬½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¤È·ÚÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¤Õ¤È½¡¤¬¡Ö¤è¤·¡¢È±·¿åºÎï¤À¤Í¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£°¤Éô¤Ï¡Ö²¿»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¡©¡¡¥Ñ¥ó¥Æ¡¼¥ó¡©¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Þ¤¢¤Æ¤Æ¤ë¤ó¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¡¢»³ËÜ¤Ï¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤ó¡×¡ÖåºÎï¡Á¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢µÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤È¥È¥ê¡¼¥È¥á¥ó¥È¤À¤±¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤Ç¼ÁÌä¡£¡ÈÀ¤³¦¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¤Ï¡ÖÈ±¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¸µ¡¹¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤ÍÈ±¤Ï¡×¤È¼«²è¼«»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç30»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤Ï3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3¾¡¤òµó¤²¤ÆMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë