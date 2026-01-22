¥¹¥ê¥³1320±ß¤Î¤»¤¤¤í¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤¬¤â¤Ã¤Á¤â¤Á¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ª»È¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¥á¥ê¥Ã¥È3¤Ä
ºòÇ¯¤«¤éÂç¥Ö¡¼¥à¤Î¡Ö¤»¤¤¤í¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤ª¼êÆþ¤ì¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤ÇÇã¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥º¥Ü¥é¼çÉØ¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥ª¥è¥Í¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥ê¡¼¥³¥¤¥ó¥º¤Ç1320±ß¤Î2ÃÊ¤»¤¤¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢»î¤·¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤ÊÅ¸³«¤Ë¡Ä¡£º£²ó¡¢¥ª¥è¥Í¤µ¤ó¤Ë¤»¤¤¤í¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤»¤¤¤í¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡ÖÃúÇ«¤ÊÊë¤é¤·¤Î¾ÝÄ§¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä´Íý´ï¶ñ¡¢¤»¤¤¤í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ê¥³¤Î¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¤¿¤é¡ÖÀäÉÊ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
°ÊÁ°¤«¤é¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥º¥Ü¥é¤Ê»ä¤Ï¤º¤Ã¤È·É±ó¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿©Àöµ¡¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤âÂçÊÑ¤½¤¦¡Ä¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤¬Î®¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×¤ÈÈô¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ëè²ó¤ÎÌý¤Ê¤é¤·¤¬¶ìÄË¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎÈî¤ä¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¡£¥¹¥¥ì¥Ã¥È¤ò°é¤Æ¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢¤¢¤ÎÁ¡ºÙ¤½¤¦¤ÊÃÝ¤Î´ï¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬ºòÇ¯Ëö¡¢¥¹¥ê¡¼¥³¥¤¥ó¥º¤Ç¤»¤¤¤í¤ò¸«¤«¤±¡¢µÛ¤¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹ØÆþ¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Î¿©Âî¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¿À¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ê¥Ã¥È1¡§·Ú¤¯¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥é¥¯
¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥é¥¯¤µ¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥·¥ÔËÜ¤ò³«¤¯¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÀöºÞ¤ÇÀö¤ï¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤Î¤³¤È¡£ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤µ¤µ¤Ã¤È¿åÀö¤¤¤·¤Æ±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢¿åµ¤¤ò¤¤Ã¤Æ´¥¤«¤¹¤À¤±¡£
Å´Æé¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤¯¤â¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÌý±ø¤ì¤È³ÊÆ®¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥Ã¥Á¥ó¤ÎS»ú¥Õ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤ë¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤É¤³¤«³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤»¤¤¤í¤Ï¼êÆþ¤ì¤¬ÌÌÅÝ¡×¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤Ï¡¢180ÅÙ¤¯¤Ä¤¬¤¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Å¤¤¹ø¤ò¾å¤²¤º¤È¤â¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¿ôÊ¬¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¤³¤Î·Ú¤ä¤«¤µ¤Ï¡¢Ë»¤·¤¤¼çÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÝ¤ÎÁ¡°Ý¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Å·Á³¤ÎÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ï½Å¡¹¾µÃÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼÷Ì¿¤Ï¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È2¡§ÀÚ¤Ã¤Æ¤Ä¤á¤Æ¾ø¤¹¤À¤±¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë
Ä´ÍýË¡¤â¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¡£¿©ºà¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤»¤¤¤í¤Ë¤Ä¤á¡¢¤ªÅò¤ò¤ï¤«¤·¤¿Æé¤Î¾å¤Ë¤Î¤»¤Æ5¡Á10Ê¬ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌîºÚ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É´Å¤¯¡¢Æù¤äµû¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¤»¤¤¤í¤Ç¾ø¤·¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ñ¥ó¤Ë´¶Æ°¡ª
¤È¤¯¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¿©¥Ñ¥ó¤ò¾ø¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡ª
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤»¤¤¤í¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡Ö¥Ñ¥ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¤ò¾ø¤·¤¿¤é¥Ù¥Á¥ã¥Ù¥Á¥ã¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤ÈÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ä«¤Ë¥Ñ¥ó¤ò¥À¥é¥À¥é¿©¤Ù¤Æ»Ä¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿9ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤È¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯´°¿©¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤¬¼ñÌ£¤ÎÈª»Å»ö¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÂçÎÌ¤ÎÌîºÚ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï»È¤¤¤¤ì¤Ê¤¯º¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤Ê¤Ë¤ò¾ø¤½¤¦¤«¡©¡×¤È³Ú¤·¤ß¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡£
ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤äÍñ¤ò°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ê¥Ã¥È3¡§¿©Âî¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤·¤Æ¤â±Ç¤¨¤ë
¤»¤¤¤í¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©Âî¤Ë½Ð¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¶¯¤µ¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¿¤ò¤¢¤±¤¿½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á¤Î¤Ü¤ëÇò¤¤Åòµ¤¡¢¤½¤·¤ÆÃÝ¤Î¹á¤ê¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¼êÈ´¤ÎÁÍý¤¬¡¢¤Þ¤ë¤ÇÎ¹´Û¤ÎÄ«¿©¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ´¶¤ò¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬¹ë²Ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÊ¿ô¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¤ÈÌÓ·ù¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤ÏËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤»¤¤¤í¤Ï¡¢»ä¤Î²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¡¢¿©Âî¤Ë¾Ð´é¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤·ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Çã¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ïº£²ó¡¢¥¹¥ê¥³¤ÇÄ¾·Â19cm¤Î2ÃÊ¥¿¥¤¥×¤ò¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤ÎÌµ°õ¤Î¤»¤¤¤í¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
