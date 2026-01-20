YouTube チャンネル「kouichitv」で人気沸騰の動画クリエイター・コウイチが監督・脚本を務めた初の長編映画『とれ！』がKADOKAWA 製作・配給にて2026年1月16日（金）よりテアトル新宿ほか全国公開中です。

コウイチ監督は、YouTube チャンネル「kouichitv」を運営し、若者を中心に熱狂的なファンがつく動画クリエイターです。コウイチが監督を手掛けた初の短編映画「最悪な1日」が札幌国際短編映画祭で特別賞を受賞、短編映画「消えない」は、21 年YouTube で公開されるやすぐさま話題となり、再生回数は500 万回を越え、新作のショートムービー「バニーキッチン」が好評配信中、そしてこの度、監督・脚本のオリジナル作品で初の劇場長編映画監督デビューを果たします。

主演は彗星の如く現れた期待の新星・中島瑠菜。今年は「新幹線大爆破」（25）、『蔵のある街』(25)、『TOKYO タクシー』（25）など話題作に続々と出演し、本作にて長編映画単独初主演を飾ります。出演は、まいきち、和田雅成、宮地真緒、奥菜恵という個性豊かなキャストが顔を揃えました。コウイチ監督でしか撮ることができない、怖くて、少し笑って、爽やかな、神様+心霊＝新感覚の青春ホラー映画がここに誕生！コウイチ監督に作品作りのこだわりについてお話を伺います。

--本作とても楽しく拝見いたしました。本作は監督の長編デビュー作となりましたが、普段作られている動画や短編とは違う作り方でしたか？それとも延長線で感覚を掴んでいったのでしょうか。

いつもとは全く違いましたね。尺が違うことも大きいですし、アイデアの出し方も違いました。普段の動画や短編は1アイデアでいけますが、長編というと他にも色々と展開をつけたり、全体の構成を考える必要がありました。昔から映画の脚本術みたいな本は読んでいて、幅広い層に受ける脚本を作りたいなと思っていたので、感情の波があって、ちゃんと結末があって、主人公が最初と最後で全然違う人間になっている。そんなことを意識して書きました。

以前より、たびたび勉強はしていたのですが、思ったよりもはやく長編を作る機会をいただけたので驚きました。

--ご自身で思うよりもはやく長編制作のタイミングがきたのですね。

最初は、本当にやるのかな？という気持ちも強くて。プロットを作ったり、企画の段階で楽しくて、でもどこかで断られたりするのかな？とも思っていたのですが、ちゃんと進んでいって。本格的に企画がスタートしてからは、「何日までにこれをやらないといけない」、とか「ここまでに本を書き終える」とか色々と追われて、撮影もあっという間に来て。なので、映画が完成して、皆さんに観てもらえるようになってから、本当に長編を作ったんだなとジワジワ実感してきました。

--実際の制作の進め方はいかがでしたか？

脚本を書いている時間って一人で地味な作業なので、どの監督もこれをやってるんだなあとしみじみしました。すごく変人だったり、奇人みたいな監督もコツコツと書いてるんだなあって勝手に自分に重ねたりして。準備の段階が一番時間がかかるなと思いますし、撮影現場はこれまで決めてきたことの集大成なのだなと色々学びになりました。

あと、普段の動画はほぼ一人で作っているので、大人数での作業というのは本当にコミュニケーション能力が必要なのだなと思いました。自分の頭の中で考えていること、みんなが考えていることって全然違うので、そこをいかに分かりやすく伝えるのかとか。同じ脚本でもそれぞれ解釈が違うので、オーディションでも、同じキャラクターでも俳優さんによって全くアプローチが異なっていて、それはそれで面白いなと。自分の脳内だけじゃない、他の人の脳内を借りるという意味でも、集団作業って面白いなと感じました。自分には無いアイデアをもらえることもあるし、「これってこういうことですよね？」と自分では思ってもいなかったことを言われて、「それもアリだな」と思ったり。

--周りに言われて、自分でも気付いていなかった“面白み”が出てくるということもありそうですね。

さきほど別のインタビューでも、「コウイチさんの描く霊は動かないですよね」と言われて、それは無意識だったのですが確かに動いてないなって気付かされました。

--主人公の美咲と皐月のキャラクターの描き方が素晴らしいなと感じました。ティーン特有の空気感といいましょうか。

そこはちょっと不安な点ではあったのですが、実際に若い主演の2人がすんなり受け入れてくれてたので大丈夫かなと。語り口調が結構早いので、もう少しゆっくり話した方が良いのかなと思いつつ、実際の若い方の話し言葉って早いんだろうなと。中島瑠菜さんとまいきちさんも「こんな感じだと思います」と言ってくれていたので、そのままのスピードで作っています。

--美咲の諦観というか、ドライな感じの描き方もリアルだなと感じました。

若い世代には美咲みたいなタイプ多いんだろうなと。「どうせこんな感じになるんだろうな」みたいな、諦めムードみたいなものを感じるんですよね。僕自身もちょっと感じてる部分がありますし、良い未来って想像出来ないみたいな。その一方で、TikTokなどで、普通の高校生でも何万回も再生されるということがあって、急にバズって人生が変わるみたいなことが起きてもおかしくはないという。

--美咲と皐月の対照的とも言える反応も良いですよね。

この映画は美咲の成長物語にしたいと思いました。家庭の環境も美咲は将来に希望を持っていないけど、偶然バズっちゃったことで、自分の未来を考えはじめる。美咲と皐月は対照的に描きたくて、美咲の家はお金はないけど母親と仲が良い、皐月は割と裕福だけど親があまり自分ことを見ていない。そのことがSNSでの承認欲求にもつながっているのかな、と想像しながらキャラクターを作っていました。皐月って一見明るそうな感じではあるんですけど、愛情に飢えている部分もあるのかなと。

--美咲と皐月にはティーンのリアリティを感じる一方で、霊能力者・浅野のキャラクターはかなり特異でしたね。

僕は霊媒師的な人たちは全員ほぼ詐欺師だとは思っているので、逆にサラリーマンの様なキッチリした格好をさせて、安心感がある見た目にしようと思いました。浅野が出てきてから一気に物語に色が出るというか、エンジンがかかり出した感じがします。

浅野を演じてくださった和田雅成さんがかなり浅野というキャラクターを仕上げてきてくださって。僕からはあまり指示もせずに、和田さんの作ってきてくれた浅野でやっていただきました。

--本作は動画のバズが起点となったストーリーですが、コウイチ監督ご自身もYouTubeでの動画が大人気ですよね。バズった瞬間というのは、やはりアドレナリンが出るものなのでしょうか？

もちろん、再生数が伸びたら嬉しいなという気持ちはありますが、1番楽しい、テンションが上がるのは動画が出来上がってアップロードする瞬間ですね。作ったものをみなさんに見てもらえるという状況が一番脳汁が出ます。僕もバズったら嬉しいですけれど、こういう動画バズるなとか何となく分かるんですよね。感覚というか。それよりも、出来上がった動画を観てもらって、コメントや反応をいただく瞬間が一番楽しいです。映画『とれ！』も先行上映がはじまって、感想やリアクションをいただけるようになって、すごく楽しいです。なので「合わなかった」という方も何かしら感想を書いてもらえたら嬉しいなと思います。

--ぜひまたコウイチ監督の長編作品を拝見したいです。

ありがとうございます。またお話がいただけるくらいに受け入れていただいて、ヒットしてくれたらありがたいです。まだ監督として本当に新人ですので、勉強を続けて実績を重ねていきたいです。



--今日は楽しいお話をありがとうございました！

