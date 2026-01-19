至近距離での握手や撮影が楽しめる！川中美幸を囲む2026年新春会
2026年2月1日（日）、渋谷のお好み焼き店「かわなか」＆「まいどおおきに」にて、至近距離での握手や撮影が楽しめる『川中美幸を囲む2026年新春会』を開催する。内容は、1月21日発売の新曲「暖流桜」、カップリング曲「火のように恋しい人がいて」をはじめ、時間の許す限り、目の前のお客様とのフリートークや即興リクエストにも応える。
さらに、「ふたり酒」「二輪草」「遣らずの雨」などの代表曲も披露される可能性がある。
店の名物母（故・久子さん）と美幸との名（迷）トーク爆笑VTRを楽しみながら、お好み焼きと飲み物をゆったりと堪能できるのも本イベントの魅力だ。
終演後は《新春特典》として、楽屋（7階事務所）へ移動し、お客様のスマートフォンで川中美幸との記念撮影を実施する。思い出に残る一枚となることは間違いない。
『川中美幸を囲む2026年新春会』
【開催日】2026年2月1日（日）
【昼の部】
14:00 開場
14:30 お食事開始（豚玉＆1ドリンク）
15:30 開演
16:30 終演予定
終演後 撮影会
【夜の部】
18:30 開場
19:00 お食事開始（豚玉＆1ドリンク）
20:00 開演
21:00 終演予定
終演後 撮影会
【参加費】
15,000円（税込）
※全員に《弘前桜まつり記念コンサートDVD》を特別プレゼント
【会場】
渋谷お好み焼き「かわなか」＆「まいどおおきに」
東京都渋谷区宇田川町34-6 M&Iビル4階
【お問い合わせ】
株式会社 美幸オフィス
TEL 03-3462-2100（13:00〜20:00）
起稿：奥土居美可
＜プロフィール＞
奥土居美可
アニメソングやCMソング、映画主題歌、ジャズまで幅広く活躍するシンガー 。玉置浩二、小泉今日子ら著名アーティストとの共演歴があり 、海外アーティストともレコーディングを重ねる。YouTubeチャンネル「Mica Okudoi TV」も開設している。
奥土居美可 オフィシャルサイト：http://micaokudoi.com/
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
・もったいないを価値に！沖縄・読谷村の規格外にんじんを活かしたレトルトカレー
・北海道産オオズワイガニの蟹身を存分に堪能！フレッシュネスバーガー、冬の濃厚クリームコロッケバーガー
・立ち座りが楽になる！3段階の高さ調節ができる高座椅子
・2段階開閉で荷物を出し入れしやすい！かご付き台車
さらに、「ふたり酒」「二輪草」「遣らずの雨」などの代表曲も披露される可能性がある。
店の名物母（故・久子さん）と美幸との名（迷）トーク爆笑VTRを楽しみながら、お好み焼きと飲み物をゆったりと堪能できるのも本イベントの魅力だ。
『川中美幸を囲む2026年新春会』
【開催日】2026年2月1日（日）
【昼の部】
14:00 開場
14:30 お食事開始（豚玉＆1ドリンク）
15:30 開演
16:30 終演予定
終演後 撮影会
【夜の部】
18:30 開場
19:00 お食事開始（豚玉＆1ドリンク）
20:00 開演
21:00 終演予定
終演後 撮影会
【参加費】
15,000円（税込）
※全員に《弘前桜まつり記念コンサートDVD》を特別プレゼント
【会場】
渋谷お好み焼き「かわなか」＆「まいどおおきに」
東京都渋谷区宇田川町34-6 M&Iビル4階
【お問い合わせ】
株式会社 美幸オフィス
TEL 03-3462-2100（13:00〜20:00）
起稿：奥土居美可
＜プロフィール＞
奥土居美可
アニメソングやCMソング、映画主題歌、ジャズまで幅広く活躍するシンガー 。玉置浩二、小泉今日子ら著名アーティストとの共演歴があり 、海外アーティストともレコーディングを重ねる。YouTubeチャンネル「Mica Okudoi TV」も開設している。
奥土居美可 オフィシャルサイト：http://micaokudoi.com/
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・初春限定の紅白二彩鍋を堪能！しゃぶしゃぶ温野菜、初春の新メニュー「紅白しゃぶしゃぶ」試食会
・もったいないを価値に！沖縄・読谷村の規格外にんじんを活かしたレトルトカレー
・北海道産オオズワイガニの蟹身を存分に堪能！フレッシュネスバーガー、冬の濃厚クリームコロッケバーガー
・立ち座りが楽になる！3段階の高さ調節ができる高座椅子
・2段階開閉で荷物を出し入れしやすい！かご付き台車