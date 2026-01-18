冬になると出番がくる暖かインナー。今では色々な種類のインナーがあり、「どれがいいのかな」と毎年迷っている方も多いのでは？ ESSEフレンズエディターの和田ゆきえさんが毎年リピート買いしているインナーを紹介します。

乾燥肌の息子が、冬のインナー迷子に

そろそろ肌寒くなり、これから真冬まで、暖かいインナーが欠かせない生活になってきました。

子どもが赤ちゃんの頃は「肌に優しいものを」となるべく気をつけてインナーを選んでいましたが、大きくなるにつれて「着られたらなんでもいいか」となにも考えずに買うように。すると元々乾燥肌だったの息子の肌が荒れるようになってしまいました。

それが、肌に直接触れるインナーの素材について考えるようになったきっかけです。

綿100％なのに暖かくて、着心地もいい

そうは言っても綿100％のインナーなんて見つからないんじゃないかと思っていました。

すると、いつも行っている無印良品で「綿100％あったか綿インナー」という商品を発見。綿100％なのでこれは大丈夫じゃないかと思い、試しに着せてみることに。

すると「肌に優しい感じがする」と息子から言われました。肌には優しいかもしれないけど本当に暖かいのか？ と思って私も買ってみました。

効果は、今まで着ていたインナーと変わらない暖かさ。

着心地もよく、合成繊維にありがちな静電気も起こりません。綿100％なので熱もこもりすぎず、汗が乾きにくいということもありませんでした。

いろいろなバリエーションで着まわせる

バリエーションが多いのもうれしいポイントです。襟が深く、袖からも首からもはみ出さない八分袖のUネックや、重ね着して見えても大丈夫なクルーネック。

Uネックだと肌着っぽいですが、クルーネックにするとロンTとしても着られそうです。

首元まで暖かいタートルネックタイプもあります。

厚みも普通のタイプから厚手まであるので、寒さによって段階的に替えるのもよし。極寒の季節になると、私は普通のタイプの上に厚手を重ね着しています。重ね着しても着ぶくれの心配はありません。

やわらかい生地で肌にも気持ちよく、快適に寒さ対策できるようになりました。